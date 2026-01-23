Büyükgöz, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Toplantısına ev sahipliği yaptı

Kocaeli

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi (CSCUM) Başkanlık Toplantısı’na, Gebze Belediyesi adına çevrimiçi olarak ev sahipliği yaptı.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda; akıllı kent uygulamaları, kentsel hareketlilik ve düşük karbonlu ulaşım çözümleri ele alındı. Toplantıya farklı ülkelerden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı kapsamında, şehirlerin daha yaşanabilir, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Düşük karbonlu ulaşım politikalarının yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılar, yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi uygulamaların paylaşılmasının kentlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

UCLG-MEWA çatısı altında gerçekleştirilen CSCUM Başkanlık Toplantısı’nın, bölge belediyeleri arasında ortak projelere zemin hazırlaması ve sürdürülebilir şehirler hedefi doğrultusunda önemli kazanımlar sağlaması amaçlanıyor.