Büyükgöz “Yeni Gebze, TEM’in kuzeyinde yükselecek”

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli’de görev yapan basın mensuplarıyla Barış Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek belediyenin tamamlanan projeleri ve devam eden yatırımları hakkında bilgi verdi.

“Yeni Gebze TEM’in kuzeyinde doğacak”

Altyapı projeleri hakkında da konuşan Büyükgöz, “Kuzey Marmara Otoyolu çıkışı, yeni yol ve metro yatırımları, kara kutu sistemi ve Gebze Arama Kurtarma Ekibi ile şehrimizin kronik sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Kuzeyde imar sorunları tamamlandı. 38 bin tapu dağıttık, yıl sonu itibariyle bu sayı 50 bin olacak. İmar uygulamaları bittiği için de 677 kilometre ham yol açmak için çalışıyoruz. Bunun 420 kilometresi Gebze Belediyesi'ne 250 kilometresi büyükşehir ait. TEM'in kuzeyinde belli bir süre bu hareketlilik devam edecek. Kocaeli’nin ilk metrosu Gebze’de olacak ve 2026’da hizmete girecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en uzun kayak pistini yapacağız”

Büyükgöz, “Pelitli Damgatepe Mesire Alanı'nı ilçemizle buluşturacağız. Burada bir ilki daha gerçekleştireceğiz 250 metre uzunluğunda olacak olan Türkiye'nin en uzun kayak pistini Gebze'mizle buluşturmuş olacağız. Gebzespor’un 2. Lig’e yükselmesi, voleybol takımımızın Efeler Ligi’ne çıkması ve ampute futbol takımımızın Süper Lig’de mücadele etmesi, Sporcu Kent Gebze vizyonumuzun bir göstergesi. Spor altyapımız bugün 75 bin çocuğa ulaştı” ifadelerini kullandı.

Sporda uluslararası başarıları aktaran Büyükgöz, “Güreş branşımız Balkan Şampiyonası’ndan 2 bronz madalya ve bir 5.’lik derecesiyle döndü. Bu sonuçlar, gençlerimizin ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların göstergesi” dedi.

“Yatay ve ferah bir yapılaşma için çalışıyoruz”

Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki çalışmalara değinen Büyükgöz, “Mahallelerimizde uzun süredir çözülmeyi bekleyen tapu sorunlarını tamamladık ve doğalgaz altyapısını sağladık. Yeni imar planlarımızı onayladık ve bu planlarla birlikte yapılaşma düzenini modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Kat sayısı artık 5 ve 6 olacak, daha yatay ve ferah bir yapılaşma geliyor. Taban oturumunu yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıyoruz, emsal oranını 1,80’den 2,00–2,40’a yükseltiyoruz. Minimum parsel şartını ise 750 metrekare olarak belirledik” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız için daha fazla eğitim alanı sağladık”

Okul alanlarını 4’ten 11’e çıkardıklarının altını çizen Büyükgöz, “Ormandan tahsis edilen ek alanlarla çocuklarımız için daha fazla eğitim alanı sağladık. Kültür ve belediye hizmet alanlarımızı da güçlendirdik; önceden bir olan kültür merkezi yerine artık dört ayrı alan planladık” dedi.

Büyükgöz, “Cami alanlarını 9’dan 10’a çıkardık ve bir cemevi alanı da kazandırdık. Sağlık tesisi sayısını 2’den 6’ya yükselttik. Ayrıca yaklaşık 185.000 metrekarelik yeni park ve yeşil alanlar oluşturuyoruz, dere kenarlarının ıslah edilmesiyle ek yeşil bölgeler de kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, “Hanibal Anıt Mezarı’nı turizme kazandıracağız, Hünkâr Çayırı’na dijital müze yapacağız ve tarihi yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesi ve yeni mesire alanı projelerimiz de bu kapsamda ilerliyor” diye konuştu.