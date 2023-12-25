Büyükorhan, 2024’te rotasını turizme çevirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Büyükorhan Belediyesi’nin 5 yıllık faaliyet değerlendirme toplantısı yapıldı. İlçedeki rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki sosyal hayatı da canlandırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, “Görevde kaldığımız her yıl yaptığımız faaliyetleri vatandaşlarımızla paylaştık. 5 yıl sonunda yüksek bir memnuniyet oranı yakaladık. 2018’de göreve geldiğimizde 10 milyon TL bütçesi, 45 milyon TL de borcu olan Orhaneli Belediyesi 2024 yılına 65 milyon TL bütçe ve 22 milyon TL’lik borç ile başlayacak. Bursa’da bütçenin borcu karşılama oranında en iyi belediyelerinden birisi halini aldık. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bazı projelerimizin hayata geçmesini geciktirse de ilçede yaptığımız faaliyetler ile birçok vatandaşımıza dokunmayı başardık” dedi.

Orhaneli Belediyesi’nin ekonomik anlamda önünün açılması nedeniyle 2024’ün birçok proje için başlangıç yılı olacağını vurgulayan Korkmaz, “Kısıtlı imkanlarla işimizi en iyi biçimde yapmaya gayret ediyoruz. 2024 itibarıyla ilçemizin ekonomik ve turizm alanındaki gelişmelerine odaklanacağız. Kırsal faaliyetlerin tarım ayağında çiftçimizin yanındayız. Ayrıca Belediye arazilerimizi ekip biçerek elde ettiğimiz ürünler ile vatandaşımıza destek oluyorduk. 2024’te belediyemize ait oluşturduğumuz un markası ile ticarete başlayıp ilçemizin ekonomisine de katkı koymak adına ilk adımı atacağız. Yine turizm anlamındaki Görecik Yaylası projemiz de başlayacak. Derecik Bazilikasının turizme kazandırılması adına projemizi bakanlığımıza ilettik. 5 yaylamızın yanı sıra Düğüncüler kaplıcalıarı tarafında da projelerimizi bir bir açıklayacağız. Ayrıca ilçemizde imara aykırı yapılar yükselmemesi için hassas çalışmalar yürüterek coğrafyamızı da koruyoruz. İlçemiz Marmara Bölgesi’nde zemini en sağlam yerlerden birisi ve şehrimizin en temiz havasına sahip yer. Belediyemizin kurumsal ve mali toparlanması ile ilgili işleri artık tamamladık. Bundan sonra Büyükorhan’ın her anlamda gelişmesi için çalışacağız” diye konuştu.