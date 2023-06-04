Büyükorhan turizmine Büyükşehir desteği

BURSA/EKONOMİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, en fazla göç veren ilçelerden Büyükorhan’a değer katacak yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. İlçeye girmeden önce İsmetiye Mahallesi sınırlarındaki eski tesisler, ayrıcalıklı bir alana dönüştürülüyor. Yaklaşık 400 metrekarelik eski tesis; bakım onarım işleri kapsamında, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Restoran olarak revize edilen tesiste kaba inşaat tamamlanırken, mekanik elektrik ve ince işçilikler devam ediyor. Tesis göl manzarası eşliğinde hem ilçe sakinlerinin hem de ilçeye gelen misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüşüyor.

İlçeye değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere her ilçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Büyükorhan’daki eski tesisleri de güzel bir restorana dönüştürdüklerini söyledi. Başkan Aktaş ayrıca “İlçe belediyemiz 25 yıllığına yap-işlet-devret ile bu alanın kiralamasını gerçekleştirdi. Şimdi bu binayı Göl Restoran olarak ilçeye kazandırıyoruz. Buranın gece ışıklandırmalarıyla da dört başı mamur hale getirilmesi noktasında bir çalışmamız olacak. İnşallah burayı yakın zamanda hem ilçe halkımızın hem de özellikle Bursa’dan çok sayıda kişinin gelip, dinleneceği keyifli vakit geçireceği bir yer haline getireceğiz. Tesis ilçemize ekonomik anlamda da bir değer katmış olacak” dedi.