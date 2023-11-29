Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya iş dünyasıyla buluştu

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Ticaret Odası’nın Kasım Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuk olarak katıldı. Konya iş âleminin temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay ev sahipliğinden dolayı Konya Ticaret Odası’na teşekkür etti.

Altay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Konya Ticaret Odası, şehrimizin marka olmuş bir değeridir. Türkiye’nin en büyük 6. ticaret odasıdır ve şehrimizin gelişimi için çok büyük katkı sunmaktadır. Hep birlikte şehrimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Belediyecilik anlamında öne çıkan kadim şehrimizde aynı zamanda ticaret ve sanayinin gelişmiş olmasını çok kıymetli buluyoruz. Konya ticaretiyle, ihracatıyla, sanayi üretimiyle Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Konya’nın Türkiye ekonomisine katkısı gün geçtikçe artmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da yürüttüğümüz projelerle Konya ekonomisinin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’ne yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konya olarak avantajlarımızdan birisi de 140 binden fazla öğrenciye sahip bir üniversiteler şehri olmamızdır. Konya’ya gelen öğrenciler şehrimizde istihdam ve iş kurma imkânlarıyla mezun olduktan sonra da burada kalmaktadır. Bu da önemli bir insan kaynağı kazanımıdır. Bu açıdan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi de çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Gün geçtikçe uzmanlaştığı alanlarla şehrimize katkı sağlayan Üniversitemizin şehrimize insan kaynağı kazandırma anlamında fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Üniversite’nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KTO Karatay Üniversitesi’nin Türkiye çapında daha ileri bir yere gelmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.”

Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı gibi önemli bir görevi, UCLG Dünya Konseyi programında devraldıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, görevin Konya’nın dünya çapında tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti. Aynı zamanda yürütmekte olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı görevlerinin de Konya’nın belediyecilik anlamında geldiği noktayı gösterdiğini belirten Başkan Altay, konuşmasının devamında yürütmekte oldukları ve yeni dönemde gerçekleştirecekleri projeler hakkında meclis ve meslek komiteleri üyelerine bilgi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuşmasının ardından Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’na geçildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı’nın yönettiği toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Konya ekonomisinin gelişimi için iş âlemini temsil eden kurumlar olarak Büyükşehir Belediyesi ile sürekli olarak istişarelerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Öztürk, işbirliği içinde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öztürk, toplantıya katılımından dolayı Altay’a teşekkür etti.

Gündemdeki ekonomik ve sosyal konularla ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK’in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı.