Büyükşehir Belediyesporlu Milli Bisikletçiden Avrupa İkinciliği

BURCU SUNA/KONYA

Portekiz'in Anadia şehrinde Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Organizasyonun ilk gününde

Genç Erkekler-Scratch yarışında boy gösteren Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz tarihi bir başarı elde etti.

Milli Takımımız adına yarışan Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçi, final yarışı sonucunda Avrupa ikinciliği elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya’yı temsil eden genç sporcu bu başarısıyla Scratch kategorisinde Türkiye’ye ilk madalyasını kazandıran sporcu oldu.

12 yıl sonra gelen madalya

Portekiz’de ikincilik elde eden Ramazan Yılmaz’ın bu başarısı Avrupa Pist Şampiyonalarında 12 yıl aradan sonra gelen ikinci madalya olarak da tarihe geçti.