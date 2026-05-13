Büyükşehir’ den özel gençlere anlamlı uğurlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Cuma günü temsili askerlik törenine katılacak olan 35 özel birey için unutulmayacak bir uğurlama töreni düzenledi. Özel bireylerle konvoy eşliğinde Büyükşehir hizmet binasından Gonca’ya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, burada da onlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Kocaeli” vizyonu doğrultusunda özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bir proje daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Engelsiz Bahar Şenliği düzenlendi. Tahir Büyükakın’ın da katıldığı şenliğin en anlamlı bölümü, 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek bir günlük temsili askerlik töreninde yemin edecek 35 özel genç için kına programı düzenlenmesi oldu.

BÜYÜKAKIN KONVOYUN BAŞINDA

Makam aracının direksiyonuna geçen Büyükakın ve gençler, Türk bayrakları ile donatılan konvoyla birlikte, Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca ilerleyerek, alkışlar eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geldi. Başkan Büyükakın ve özel bireyler, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri ile aileler tarafından alkışlarla karşılandı.

“Her Türk asker doğar”

Tahir Büyükakın, “Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar. Askerde o marşı hep birlikte söyledik. Buradaki evlatlarımız da her Türk’ün asker olduğunu gösterdiler. Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bu toprakları bize vatan yapan, bu bayrağın dalgalanmasına imkân veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yaşamış tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Al bayrağımız her zaman bu göklerde dalgalansın” diye konuştu.

Tören sonunda Büyükakın, davul-zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti. Doyasıya eğlenen gençler, askerlik heyecanını yaşadı. Evlatlarını askere gönderecek olmanın mutluluğunu yaşayan aileler ise kendilerine bu özel anları yaşatan Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.