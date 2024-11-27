Büyükşehir, İzmir Körfezi için yol haritası çiziyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Körfez’in geleceği, İzmir’in geleceği” sloganıyla düzenlenen İzmir Körfez Çalıştayı’nın açılış törenine ev sahipliği yaptı. İzmir Körfezi’nin kirliliğini azaltmak, ilave kirliliği önlemek ve süreci yakından takip etmek için gereken çalışmaları yaptıklarını dile getiren Tugay, “Sürekli bir izleme sistemi kurmamız gerektiğini anladık. Bizim için şu anda bir alg patlaması, balık ölümü, koku problemi yok. Bu çalıştaydan çıkacak veriler ışığında kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Körfezin sadece kirlenmesini önlemek değil, olası gelecekteki deniz ekosistemi ile ilgili bu sorunu doğru yönetmek adına üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.



Çalıştayda, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Ekolojisi ve Çevre Bilimleri Laboratuvarı Uzmanı Dr. Isac Yongquan Yuan, Norveç Ocean Therm Baş Teknoloji Yöneticisi Olav Hollingsaeter, ABD HBS Hydro BioSience Satış Temsilcisi Peter Trigiani, Arup Avustralya Genel Müdür Yardımcısı ve Entegre Su Kaynakları Lideri Dr. Andrews Watkinson ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay konuşmacı oldu.

Körfez konusunda duyarlılığı, ilgisi, bilgisi olan tüm bilim insanlarını katkı vermeye davet eden Tugay, “İzmir Büyük Şehir Belediyesi, bu sorunu işbirliği ile çözebilir. Bu konudaki teknolojiler üzerine çalışan tüm kurumlarımızın desteğiyle bu süreci yöneteceğimize inancım güçlendi. İzmirliler müsterih olsun. Hepimizin moralini bozmaya çalışan insanlara kulaklarınızı kapatın. Çabaya katkıda bulunun. İzmir, birçok konuda olduğu gibi Türkiye’ye bu konuda örnek olmaya devam edecek” dedi.

“Çalıştay, bir başlangıç”

İzmir Körfez Çalıştayı’nın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi: “Bu çalıştayda hepimize katkılar sağlayacak sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bugüne kadar kendi kurumumuzun kapasitesiyle bu konuyu değerlendirmek istedik. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın bize yardımcı olmasını istedik ama birçoğunuzun şahit olduğu gibi bu sorun siyaset yapma aracına dönüştürüldü. Körfez’deki problem, siyasete malzeme edilerek değil bilimsel duyarlılıkla çözülebilir.”



“İzmir Körfezi’ni doğrudan etkileyen projeleri hayata geçiriyoruz”

Körfez’de kriz başladığından beri genel olarak bu sorunun nasıl çözüleceğine dair sürekli bir çözüm arayışında olduklarını söyleyen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konunun çözüme kavuşması için her zaman sahada görev yapıyor. 67 noktada TUBİTAK’ın analizlerini alıyoruz ve Körfez’de izleme yapıyoruz. İzmir Körfezi’ndeki tüm kirletici kaynaklar Gediz Nehri, kentsel arıtma tesisleri, dereler, gemiler, limanlar, tersaneler, sanayi kuruluşları. Bu alanların denetimi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait” dedi.



Birçok çalışmanın uluslararası krediler ile yapılabilecek işler olduğunu söyleyen Erdoğan, Çiğli Arıtma Tesisi’ni bitirmek istediklerini dile getirerek, “Kredimiz hazır ama henüz ön onayı gelmedi. Toplamda 5.2 milyar TL kredi onayımız var. Kentteki diğer kredileri de eklersek 9 milyarlık kredi onayı alınmış ancak bakanlıktan onay bekliyoruz” dedi.