Büyükşehir’den balıkçılara destek

ADANA/EKONOMİ

Akdeniz sahilindeki Yumurtalık Limanı Balıkçılar Kooperatifi’nde düzenlenen ip ağ ve fanya takımı dağıtım törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve Yumurtalık sakinleri katıldı. Etkinlikte 110 balıkçıya 550 ip ağ ve 110 fanya takımı desteği sağlandı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, denizin emekçilerine bir nebze olsun katkı sunduklarını belirterek, “Üretimi ve alın terini destekleyen bu dayanışmayı sürdürecek, balıkçı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Zeydan Karalar’ın durumuna da değinen Güngör Geçer şöyle konuştu: “Bir yanımız buruk. Zeydan Başkan bu memleketin en ücra köşesine hizmeti olan, Adana aşkıyla yaşayan bir insan. Gittiğimiz her yerde vatandaşımız bize Zeydan Başkan’ın ne zaman döneceğini soruyor. Biz de adaletin tecelli edeceğini ve inşallah ilk mahkemeden sonra aramızda olacağını söylüyoruz. Bizim beklentimiz de dileğimiz de temennimiz de bu yönde. İnşallah en geç şubat ayı içinde başkan aramızda olur diye umut ediyoruz.”