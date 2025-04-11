Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden zeytin üretimine destek

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş Zeytini yetiştiricilerine yönelik önemli bir eğitim programı düzenleyecek. 16 Nisan Çarşamba günü NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitime, zeytin tarımıyla ilgilenen tüm vatandaşlar davet edildi.

Akdeniz geçit iklim kuşağında yer alan ve tarımsal potansiyeliyle dikkat çeken Kahramanmaraş, zeytin üretiminde Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şehir genelinde yaklaşık 83 bin dekarlık alanda yapılan zeytin üretimiyle Kahramanmaraş, ülke genelinde 14. sırada bulunuyor. Bu verimli topraklarda yetişen zeytinlerin kalitesini artırmak ve üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yeni bir eğitim programı düzenliyor.

Üreticilere Destek Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve zeytin üretimine katma değer sağlamak amacıyla başlattığı destek projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda, Maraş Zeytini yetiştiriciliği üzerine özel bir eğitim programı hayata geçirilecek. Eğitimde, zeytin üretiminin modern teknikleri, bakım süreçleri, verim artırıcı yöntemler ve Maraş Zeytini’ne özgü yetiştiricilik uygulamaları detaylı şekilde ele alınacak.

Eğitim 16 Nisan Çarşamba Günü NFK Kültür Merkezi’nde

Maraş Zeytini yetiştiriciliği eğitimi, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek eğitimde, zeytin tarımı alanında uzman akademisyenler ve teknik personel üreticilerle buluşacak. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra pratikte uygulanabilecek yöntemler konusunda da bilgilendirilecek.

Tüm Üreticiler Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Maraş Zeytini üreticileri başta olmak üzere zeytin tarımıyla ilgilenen tüm vatandaşlar eğitim programına davet edildi. Düzenlenecek bu tür eğitimlerin kırsal kalkınmaya katkı sunduğu ve üreticilerin bilgi donanımını artırarak verimi yükselttiği belirtildi.