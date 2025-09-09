“Büyümeye katkı için ihracatta çift haneli artış şart”

İZMİR / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 Orta Vadeli İstikrar Programı’nı (OVP) açıkladı. Programda, 2028 yılı için 300 milyar dolar mal, 150 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi öne çıktı. Ancak ihracatçılar, bu hedeflerin ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi için yetersiz olduğunu savundu.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, OVP’deki büyüme hedeflerinin (2026 yılı için yüzde 3,8, 2027 için yüzde 4,3 ve 2028 yılında yüzde 5 ile) ihracat hedefleriyle örtüşmediğini belirterek, “Son iki çeyrektir ihracat büyümeye katkı sunmadı. Hatta ekside kaldı. Bu tablo önümüzdeki dönem için de ipuçları veriyor. İhracatın büyümeye katkı sağlayabilmesi için çift haneli artışlar gerekiyor. Bunun için ihracatçılarımızın rakipleriyle aynı şartlarda desteklenmesi şart” dedi.



Eskinazi, OVP’de öne çıkan ürün ve pazar çeşitliliği, yüksek katma değerli üretim, ticaret diplomasisi ve lojistik üstünlük hedeflerini ise olumlu bulduklarını dile getirdi.



“Afrika, ihracatımızda ikinci büyük pazar konumuna yükseldi”



OVP’de Afrika’ya ihracat artışına vurgu yapılmasını değerlendiren Eskinazi, EİB’in Afrika’ya ihracat performansına da değindi. Eskinazi; “2025’in ilk 8 ayında Afrika’ya ihracatımız yüzde 25 artarak 954 milyon dolardan 1 milyar 196 milyon dolara çıktı. Afrika, AB’den sonra en çok ihracat yaptığımız ikinci pazar oldu.”



Eskinazi, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına, Ar-Ge’ye ve lojistik projelerine verilen desteğin ihracatın niteliğini artıracağını, Türkiye’nin rekabet gücünü yükselteceğini vurguladı.



Milli gelir artışından 85 milyon adil pay almalı



Türkiye’nin 2025 yılı sonunda 1,5 trilyon doları aşan milli gelirle dünyanın 16., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olacağı, kişi başı milli gelirin 17 bin doların üzerine çıkacağı ve Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceği öngörülerini de değerlendiren Eskinazi, “Bu başarı döviz kurlarının uzun yıllardır baskılanmasıyla elde edilmiş bir başarı. Öte yandan kişi başı milli gelir 17 bin dolara çıkarken toplumun çok az bir kesimi bu refah artışını hissediyor. Türkiye’de sosyal barışı korumamız için kişi başı milli gelirdeki artıştan Türkiye’de yaşayan herkesin adil bir pay alması gerekiyor” dedi.