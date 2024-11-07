BYO, Vitra satış noktasını Balat’ta açtı

EKONOMİ (BURSA) - Vitra Baytaş’ın Balat’ta gerçekleştirdiği görkemli açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, Vitra Banyo ve Vitra Karo yetkilileri başta olmak üzere, çok sayıda mimar ve davetli katıldı. Eczacıbaşı Grup bünyesinde 60 yıllık deneyimiyle, banyo ve kâro ürünleri toplamında Türkiye’de pazar liderliğini elinde bulunduran, daha iyi bir yaşam için tasarıma yön veren, sektöründe geniş ürün yelpazesi, üretim ve satış ağıyla öne çıkan Vitra, Baytaş’ın sektördeki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Balat’ta son tüketiciyle buluştu. Mağaza showroomu, idari ofisler ve depodan oluşan toplam 1.320 metrekare büyüklüğündeki Vitra Baytaş satış noktasında mimârlara özel çalışma salonları ve müşteriler için deneyim alanları bulunuyor. Dinlenme alanı ile alışveriş yaparken müşterilerine keyifli bir vakit geçirme imkanı sunan Vitra Baytaş Mağazası, Artema- Hüppe- Franke- Design Floor – Floor Pan - Schlüter gibi dünyaca ünlü markaların ürünlerini bünyesinde bulunduruyor. Perakende satış hizmeti veren mağaza, müşterilerin isteklerine göre anahtar teslim projelere de imza atıyor.

Vitra Banyo Türkiye Satış Müdürü Ersan Cansu, “Yaklaşık 30 yıldır hizmet vermiş olduğumuz Bursa ilimize bir mağaza daha kazandırmanın ve 160 mağazaya ulaşmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Baytaş Yaşaroğulları ve tüm paydaşlarımızı tebrik eder mağazamızın hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu. Vitra Karo Türkiye Satış Müdürü Tuncer Yaman ise, “90 ülkede 6 yıldır ihracatta üst üste şampiyon olarak devam ettirmekteyiz. Yurt içinde ise üst ve orta segmentte sektör lider olarak, tasarım odaklı, sürdürülebilir ürün kalitesiyle satış ağımızı günden güne genişletmekteyiz. Bugün burada inşaat, turizm, sağlık, dayanıklı tüketim gibi alanlarda hizmet veren Baytaş Ailesi’nin aramıza katılmasını canı gönülden kutluyorum. Baytaş’a Vitra Ailesi’ne hoş geldiniz diyorum” dedi.

Açılışta konuşan BYO Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Emir Bektaş ise, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Vitra satış noktamız ile Bursa şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacağımız için gururluyuz. Baytaş Yaşaroğulları olarak iş ilişkilerimizi daha ileriye taşıyabilmek için bir arayış içerisindeyken Vitra satış noktası olmak, bize ayrıcalıklı bir iş imkanı sağlamış oldu. Bu birliktelik Balat bölgesine Vitra’nın geniş ürün yelpazesinin görülebileceği ve kaliteli hizmetin alınabileceği, bir imkan yaratmış oldu” değerlendirmesini yaptı. Yüksek Mimar Engin Bektaş da Baytaş Yaşaroğulları olarak inşaat sektörünün dışında, dayanıklı tüketim malları alanında Beko yatırımının ardından uzun süredir emek verdikleri Vitra satış noktası olma hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açılışta söz alan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptığı konuşmada Baytaş Yaşaroğulları’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, “Her zaman kaliteyi öne çıkaran anlayışlarıyla inşaat alanında özellikle Gemlik’te ilklere imza atan Baytaş Yaşaroğulları’nın, bugün böylesine bir yatırımı daha hayata geçirmelerinden dolayı duyduğum mutluğu ifade etmek istiyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi. Yüksek Mimar Hasan Sözüneri de, “Türkiye’nin sektördeki öncü markası ile alanında 50 yıldır başarılı olan bir ailenin bir araya gelerek açtıkları Vitra satış noktasının hayırlı olmasını diliyorum. Baytaş Yaşaroğulları’nın 50 yıldır olduğu gibi; çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle aynı inançla çalışmaya devam edeceklerini biliyorum” diye konuştu.