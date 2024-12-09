Çağdaş Cam halka arz oluyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan ve Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, halka açılıyor. Çağdaş Cam’ı global cam tedarik zincirleri içerisinde lider cam işlemecilerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Bu hedefe ulaşmak için verimli üretim bantları, sürdürülebilir maliyet yapısı, kurumsal ve etik yönetim ilkeleri, yüksek ölçekli arz kabiliyeti ve beşerî sermaye olmak üzere tüm bileşenlere sahip olduğumuza inanıyoruz. Halka arzımızın da global hedeflerimize ulaşmak adına bize ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğunu düşünüyoruz. Çağdaş Cam’ı fiyat odaklı değil, değer odaklı değerlendiren yatırımcılar ile hedefimize birlikte yürümek istiyoruz” dedi.

Halka arz Deniz Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına 20 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza CGCAM.HE koduyla katılım sağlanabilecek.

Çağdaş Cam’ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 42 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olacak.

“Ülke ekonomimize döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz”

Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketlerden biri haline geldiklerini belirten Pirinç, “Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla üretim gücümüzü artırırken, hızla değişen müşteri taleplerine karşılık sürekli ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Bugün Manisa OSB ve Aydın Kuyucak’ta yer alan fabrikalarımızda yaklaşık yıllık 7,1 milyon m2 cam işleme kapasitesine sahibiz. 2023 yılında ise yaklaşık 4,3 milyon m2 cam işledik. 2024 yılında ise yaklaşık 5 milyon m2 ve üzeri cam işleme hedefimiz bulunuyor. Nazilli OSB tesisimizde ise yıllık yaklaşık 37 bin ton ve üzeri cam satışı gerçekleştiriyoruz. Kuyucak fabrikamızda ağırlıklı olarak ev ve ticari beyaz eşya grubu camların işlemesini yapıyoruz. Bu fabrikamız ile Türkiye'de cam alanında tasarım merkezi olan ilk şirket unvanını aldık. Manisa OSB’de enerji camları işlediğimiz fabrikamızın ise dünya standartlarında enerji camı işleyen ve sektörün ana oyuncularına hizmet veren önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu yatırımımız sayesinde ithalatı azaltarak cari açığın düşmesine destek olmayı ve ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Katma değerli ürünler ve ihracatla büyümeyi hedefliyoruz”

İhracat odaklı büyüme stratejisi benimsediklerini ifade eden Pirinç, “Yüksek kaliteli, yenilikçi ve katma değerli ürün çeşitliliğini ve üretim hacmini artırarak rekabette kendimizi daha güçlü kılmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda pazar trendlerini ve müşteri taleplerini yakından takip ediyor, yeniliklere göre ürün ve hizmetlerimize yön veriyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge

yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Özellikle beyaz eşya camlarında büyümeyi, tarımdaki gelişmelere paralel olarak sera camı işlemesini de arttıracağımızı öngörüyoruz. Yeni devreye girecek tesislerimiz ve kapasite artışımız ile ihracat odaklı büyüme stratejimizin daha da güç kazanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Son 12 ayda yaklaşık 1,7 milyar TL hasılat

Şirketin finansal durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Pirinç, "2023 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL hasılat elde ettik. 30.09.2024 itibarıyla son 12 aylık hasılatımız da yaklaşık 1,9 milyar TL seviyesine ulaştı. 2023’te yaklaşık 483 milyon TL FAVÖK elde ederken, son 12 ayda yaklaşık 494 milyon TL FAVÖK'e ulaştık. FAVÖK marjımız son 12 ayda yaklaşık yüzde 26, brüt kâr marjımız yaklaşık yüzde 30 oldu. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri finansal borç ödemesinde kullanmayacağız, yeni yatırımlarda değerlendirmeyi ve işletme sermayemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.