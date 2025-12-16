Çağdaş Cam, kapasite artışı yatırımı kapsamında yatırım teşvik belgesi aldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye cam sektöründe yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle öne çıkan Çağdaş Cam, büyüme ve dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Halka arz sonrası güçlenen finansal yapısını stratejik yatırımlarla destekleyen şirket, kapasite artışı hedefi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı yatırım teşvik belgesiyle üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve rekabet avantajını ileri bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Çağdaş Cam’ın yaptığı KAP açıklamasında, kapasite artışına yönelik yatırım programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda yatırım teşvik belgesinin 14 Aralık 2025 tarihinde onaylandığı belirtildi. Açıklamada, teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırım tutarının yaklaşık 233 milyon TL olduğu, yatırım sürecinde yapılacak eklemelerle bu tutarın artış gösterebileceği ifade edildi. Söz konusu yatırımın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği, yatırımın devreye alınmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 22 milyon ABD doları ek ciro artışı sağlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

“Yatırımlarımız karşılık buldu”

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, yatırım teşvik belgesinin şirketin ölçeklenebilir ve güven odaklı büyüme stratejisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, “Yaklaşık 50 yıllık cam sanayi tecrübemizi, güçlü finansal disiplinle destekliyoruz. Aldığımız yatırım teşvik belgesi, bu güçlü zeminin üzerine inşa ettiğimiz kapasite artışı ve ileri teknoloji yatırımlarımızın kamu otoriteleri nezdinde de karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi.

“22 milyon dolar ek ciro öngörüyoruz”

Teşvik belgesi kapsamında hayata geçirecekleri yatırımlarla, tamamen yapay zekâ ile donatılmış ve el değmeden üretim yapabilecek yeni bir üretim bandını devreye almayı hedeflediklerini dile getiren Pirinç, “Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 22 milyon dolar ek ciro öngörüyoruz. Aynı zamanda yurt içi ve ihracat pazarlarında önemli bir maliyet rekabet gücü sağlayacak, Türkiye’de bugüne kadar üretilmemiş bir cam ürününü sanayiye kazandıracağız. Çağdaş Cam olarak, güçlü bilanço yapımız, yüksek kârlılık seviyemiz ve uzun vadeli bakış açımızla sektörümüzde kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.