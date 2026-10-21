Çağlar Ambalaj’dan üretim vurgusu: “Sanayisiz başarmak mümkün değil

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Çağlar Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Mete, Trabzon’da sanayi yatırımlarının önündeki en büyük engelin arazi olmadığını belirterek, organize sanayi bölgelerindeki arazilerin gerçek sanayicilere tahsis edilmesi çağrısında bulundu. Mete, “Arazi engel değil. Engel, insanların kafasındaki engeldir” dedi.

Trabzon’da 1996 yılında Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde küçük makinelerle üretime başlayan Çağlar Ambalaj, bugün ağırlıklı olarak Gürcistan olmak üzere ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Mete, üretimden ihracata, nitelikli iş gücünden Trabzon’un sanayileşmesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin KOSGEB ve kamu desteklerinden yararlanarak büyüdüğünü belirten Mete, yaklaşık 20 yıl önce ihracata başladıklarını söyledi. İlk ihracatlarını Gürcistan’a yaptıklarını belirten Mete, bugün ihracatın cironun yüzde 25-30’unu oluşturduğunu, özellikle fındık sezonunda bu oranın yükseldiğini kaydetti. Oluklu mukavva ve ambalaj üretimi yapan şirketin iç pazarda da geniş bir bölgeye hizmet verdiğini ifade eden Mete, Trabzon’un yanı sıra Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat’a ürün gönderdiklerini söyledi.

600 tondan 1500 tona çıkmayı hedefliyoruz

Artan talepler nedeniyle son iki yıldır yatırım yaptıklarını anlatan Mete, yeni otomasyon makinesiyle kapasiteyi artırdıklarını belirtti. “Tonajımız 350-400 arasındayken 500 ve 600 tonlara çıktı. Yüzde 30’a yakın bir büyüme sağladık” diyen Mete, yeni yatırımla birlikte hedeflerinin aylık 1500 ton kapasiteye ulaşmak olduğunu söyledi.

Ancak kapasite artışının önündeki en önemli engelin personel olduğunu vurgulayan Mete, “Bekleyen işimiz var. Her ay sarkarak gidiyor. Personel olmadığı için yapamıyoruz ” dedi. Üretimde ağır işlerde çalışan bulmakta zorlandıklarını belirten Mete, bu nedenle Sri Lanka’dan yabancı işçi istihdam ettiklerini söyledi. Şirkete 16 yabancı işçi kontenjanı verildiğini, şu anda 5 kişinin çalıştığını ve memnuniyet nedeniyle 6 kişinin daha getirileceğini belirtti. Mete, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitim ve çıraklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Japonya’daki sanayi yapılanmasını örnek gösterdi.

Trabzon’un sanayileşmesinin önündeki en büyük engelin arazi olmadığını savunan Mete, Japonya’daki sanayi yapılanmasını örnek gösterdi. Trabzon’un havaalanı ve liman gibi önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Çağlar Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Mete, “Japonya’ya gittim, Tokyo’yu gördüm. Arazi yapısı bizim arazimizden daha meyilli, daha dik. Fabrikalarını teraslayarak bu arazilerin üzerinde kurmuşlar. 36 milyonluk Tokyo’da fabrikaları gezdiğimde engellerin bizde olduğunu gördüm. Arazi engel değil” diye konuştu.

Bölgedeki Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerin Trabzon sanayisi açısından önemli pazarlar olabileceğini belirten Mete, “Biz bu taraflara ihracat yapsak, uluslararası havaalanımız var, limanımız var. Arazi engel değil” ifadelerini kullandı.

Organize sanayi arazileri devletin olmalı

OSB’lerde arazilerin rant amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirten Mete, “Devlet gerçek isteyene verse ve ‘Şu kadar zamanda yapacaksın, bunu satamazsın, kiraya veremezsin’ dese gerçek sanayici ile karşılaşacaksınız” dedi. Organize sanayilerdeki araziler devletin olsun çağrısında bulunan Mete, sanayiciye altyapısı hazırlanmış arazi tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Trabzon’un sanayi ve turizm alanlarının planlı biçimde ayrıştırılması gerektiğini de ifade eden Mete, Güney Çevre Yolu çevresindeki alanların sanayi yatırımları için değerlendirilebileceğini savundu.

Pandemi döneminde yüzde 20 büyüdük

Pandemi döneminde üretime devam ettiklerini ve artan ambalaj talebi sayesinde büyüdüklerini anlatan Birsel Mete, “Herkes internet satışına döndü. Paket ürün oldu. Herkes gıdasını dışarıdan almaya başladı. Mesela 100 bin pide kutusu yaparken 500 bin yapmaya başladık. Pandemi bizim yüzde 20 büyümemizi sağladı” dedi.

Şirketin önümüzdeki yaklaşık beş ay içinde tam otomasyona geçmeyi planladığını belirten Mete, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında “Çağlar Ambalaj Akademisi” kurma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Akademiyle gençleri sektöre hazırlamayı hedeflediklerini belirten Mete, nitelikli insan kaynağı oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Bu ülkede sanayisiz başarmamız mümkün değil

Sektörün en önemli sorunlarından birinin yüksek lojistik maliyetleri olduğunu belirten Mete, Trabzon’daki OSB’lerde üretim yerine depo kullanımının artmasını da eleştirerek “Depo alanı ihtiyaçtır. Bunun limiti olmalı. Avrupa’da yüzde 10 bizde yüzde 10’u geçmemeli. Lojistik organize yapılabilir” diye konuştu.

Mete, kamu desteğinin üretim ve ihracat yapan işletmelere yönelmesinin önemine dikkat çekerek, çalışanların sigorta maliyetlerine ihracata yönelik destek verilmesini istedi. “Bu ülkede başarmamız gerekiyorsa sanayisiz başarmamız mümkün değildir” diyen Mete, Trabzon’un üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması için planlı sanayi alanlarına, nitelikli iş gücüne ve uygun maliyetli altyapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.