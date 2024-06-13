Çağlar, BUSİAD’ın konuğu oldu

EKONOMİ (BURSA) - “Cavit Çağlar-Fırtınalı bir Yaşamöyküsü” isimli kitabın bir dönemi de anlattığını ifade eden Cavit Çağlar, çocukluk yıllarının ardından, İstanbul’a gidişi ve dayısı Şükrü Şankaya ile ortak oluş hikayesini anlattı. Türkiye-Rusya uçak krizi konusunda devreye girerek sorunun çözümüne katkı koyduğunu anlatan Çağlar, Bursa halkını daima arkasında hissettiğini de ifade etti. Toplantıya BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, geçmiş dönem başkanları ile çok sayıda BUSİAD üyesi de katıldı.