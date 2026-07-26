Çağlar Tarım, hedefini Avrupa Pazarı olarak belirledi

Çağlar Tarım Aletleri Genel Müdürü Mustafa Çağlı, firmanın 1986 yılında atölyecilik anlayışıyla kurulduğunu ancak yıllar içinde yapılan yatırımlar ile bugün sektörde modern üretim altyapısıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 10 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını ifade eden Çağlı, bunun 4 bin 500 metrekaresinin kapalı alan olduğunu kaydetti. Tesiste 25 personelin görev yaptığını belirten Çağlı, ürünlerini Türkiye genelinde bayi ağı aracılığıyla üreticilerle buluşturduklarını dile getirdi.

Firmanın üretim kapasitesi hakkında bilgi veren Çağlı, “3,5 tondan 22,5 tona kadar römork üretimi yapıyoruz. Bunun yanında mazot tankeri, su tankeri ve çeşitli tarla ekipmanları da üretiyoruz. Aylık yaklaşık 40 römork ve 60 adet farklı tarım aleti imal ediyoruz” dedi. Sektördeki en büyük hedeflerinin ihracat olduğunu vurgulayan Mustafa Çağlı, Avrupa pazarına açılmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Çağlı, “Dünyanın her yerine ihracat yapmak istiyoruz. Şu anda 3-4 ülkeyle görüşmelerimiz sürüyor. İhracat konusunda pazar araştırmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Yeni kasa üretimine hazırlanıyor

Firmanın yeni projeleri hakkında da bilgi veren Çağlı, havuz kasa sistemine yönelik dünya çapında bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni sistemde arka kapağın piston yardımıyla açıldığını ve römorkun üç yana devrilebildiğini belirten Çağlı, projeyi kısa sürede hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Yeni yatırım planlarının şu an için bulunmadığını ifade eden Çağlı, mevcut üretim kapasitesini korumayı hedeflediklerini belirterek, devletten beklentilerinin ise faizlerin düşürülmesi, çiftçiye verilen desteklerin artırılması olduğunu sözlerine ekledi.