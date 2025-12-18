Çakırözer: PTT başmüdürlükleri kapatılmamalı

Ali Baş/Eskişehir

PTT’de yeniden yapılanmaya gidildiği, Eskişehir’in de aralarında olduğu 81 ildeki PTT Başmüdürlüklerinin kapatılacağı iddiaları doğrulandı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir heyeti ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gerçekleştirdikleri ziyarette, Bakan Abdülkadir Uraloğlu’nun bu iddiaları doğruladığını açıkladı. PTT Başmüdürlüklerinin kapatılmasına karşı çıkan CHP’li Çakırözer, Eskişehir ve diğer şehirlerdeki memur, sözleşmeli, taşeron PTT emekçilerinin mağdur olacağını söyledi. Çakırözer, “Eskişehir heyeti olarak, Ulaştırma Bakanlığı’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette Eskişehir PTT Başmüdürlüğü’nün kapatılıp kapatılmayacağını Bakana sorduk. Bakan PTT A.Ş’de yeniden bir yapılanmaya gidildiğini doğruladı. Bizler Eskişehir’deki Başmüdürlüğün kapatılmamasını, bunun Eskişehir ve PTT emekçileri için büyük mağduriyet yaratacağını söyledik. Eğer Başmüdürlükler kapatılırsa Türkiye genelinde 25 bin Eskişehir’de 450 PTT çalışanı gelecekleri belirsiz, mağduriyet yaşayacak. Yine Eskişehir’imiz kaybeden kurumlarına bir yenisini daha ekleyecek! PTT’ye sahip çıkmak, Eskişehir’imizdeki PTT emekçilerini korumak herkesin sorumluluğudur. Toplantıda talebimizi ilettik! Şimdi de Eskişehir’deki karar vericilere, Eskişehir halkına PTT’ye, PTT emekçilerine sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Bakan doğruladı: PTT başmüdürlükleri kapatılıyor!

Eskişehir’de 16 şube kapatılacak

CHP’li Çakırözer Eskişehir’deki PTT emekçilerinin örgütlü olduğu sendika temsilcileri ve PTT çalışanları ile yaptığı görüşmelerde de PTT’de yapılacak yeniden yapılanma ile 81 ildeki PTT Başmüdürlüklerinin kapatılarak 18 Bölge Müdürlüğü kurulacağı, Eskişehir’in de aralarında olduğu birçok şehirde PTT Şubelerinin kapatılması için çalışma yürütüldüğü bilgisinin kendisine aktarıldığını açıkladı. Yapılandırma gerçekleşirse Eskişehir’de yaklaşık 16 PTT şubesi kapatılacağı ve kapatılacak şubelerde çalışan personeller ile bu şubelerden hizmet alan çok sayıda vatandaşın mağduriyet yaşayacağı aktarıldı.

PTT çalışanlarının geleceği belirsiz

Eskişehir PTT Başmüdürlüğü ile şubelerin kapatılmasına karşı çıkan CHP’li Çakırözer, Eskişehir’deki karar vericilere Eskişehir’in kurumlarına ve PTT emekçilerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Çakırözer yaptığı çağrıda şunları söyledi:

“PTT Başmüdürlüklerinin kapatılacağı iddialarını Ulaştırma Bakanlığına ziyaretimizde Sayın Bakana sorduk ve kendisi bu konuda bir yapılanmaya gidildiğini doğruladı. Daha sonra 81 ildeki PTT Başmüdürlüklerinin kapatılarak 18 Bölge Müdürlüğü kurmak için çalışma yapıldığını öğrendik. Eskişehir’imizin de bu kapatılacak başmüdürlükler arasında olduğu buradaki çalışanlarca iletiliyor. Türkiye genelinde 25 bin Eskişehir’de 450 emekçinin akıbeti belirsiz. Tülomsaş’ı buradan aldılar, Vakıfları, Basın İlan Kurumu’nu aldılar. Eskişehir’in elinde ne varsa aldılar. Şimdi de PTT’ye göz dikmişler. Bu kadar rahat bir şekilde bunu ‘yeniden yapılandırılacağız, Eskişehir’den kaldırıyoruz’ demeye kimsenin hakkı yok, olmamalı. Bu kapanma olursa Eskişehir’imiz, bu şubelerde çalışan PTT emekçilerimiz ve buralardan hizmet alan hemşehrilerimiz için büyük kayıp yaşanacak. Hep birlikte buna dur demeliyiz.”

PTT’ye, sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu

“Ulaştırma Bakanına ziyaretimizde bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledik. PTT Başmüdürlükleri kapatılırsa bunun kaybedeni yine Eskişehir, Eskişehir halkı olacak! Mahallelerde, kırsal ilçelerimizde emekli, gazi, sosyal yardıma muhtaç PTT’den hizmet alan tüm vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşayacak! İdari Hizmet Sözleşmesi ve 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personeller, taşeron çalışanlar mağduriyet yaşayacak. Biz bunu kabul etmiyoruz! Eskişehir Valimize, AKP’nin şehrimizdeki karar vericilerine, sendikalara çağrımız net! Eskişehir’imizdeki PTT şubelerini, buralarda çalışan emekçilerimizi korumak herkesin sorumluluğudur. Eskişehir’in kurumlarını, mirasını, PTT emekçilerimizin geleceğini hep birlikte koruyalım.”