Çalışma hayatının güncel gündemi KTO’da değerlendirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından; Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğinde düzenlenen "İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı", Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Mustafa Tanrısever, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan ile çok sayıda iş insanı ve sektör temsilcisi katıldı. Programda; çalışma hayatı mevzuatının uygulanmasına ilişkin hukuki sorunlar ve çözüm önerileri, iş teftişinde işin yürütümü kapsamında işverenlerin yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında uyulması gereken kurallar ve denetim yaklaşımı gibi başlıklar ele alındı.

"İş teftişinde rehberlik yaklaşımı güçlenmeli"

Toplantının açılış konuşmasını iş dünyası adına gerçekleştiren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın güçlü üretim altyapısı, sanayi kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Öztürk, özel sektörün yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın temel taşı olduğunu vurgulayarak, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesinde işletmelerin üstlendiği sorumlulukların ve ülke ekonomisine sağladığı katkının birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Çalışan haklarının korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Öztürk, çalışma hayatında esas olanın işçi ile işvereni karşı karşıya getiren değil, üretimi, emeği ve sosyal güvenliği birlikte koruyan dengeli bir sistem oluşturmak olduğunu söyledi. İş teftişlerinin yalnızca denetim ve yaptırım odaklı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim beklentimiz; iş teftişinin rehberlik eden, önleyici olan, bilgilendiren ve çözüm üreten bir anlayışla yürütülmesidir. Teftişin temel amacı işletmeleri cezalandırmak değil; mevzuata uyumu güçlendirmek, çalışma barışını korumak ve sorunları ortaya çıkmadan önlemektir." Öztürk ayrıca özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevzuata uyum konusunda daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, kamu kurumları ile iş dünyası kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Önleyici yaklaşım çalışma barışını güçlendiriyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Mustafa Tanrısever ise çalışma hayatının ekonomik ve

teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değiştiğini belirterek, dijitalleşme ve küresel rekabetin işverenler ile çalışanlar açısından yeni sorumluluklar doğurduğunu ifade etti. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın temel yaklaşımının yalnızca mevzuata aykırılıkları tespit etmek olmadığını belirten Tanrısever, işverenlere rehberlik eden ve riskleri önceden belirleyerek çalışma hayatında önleyici anlayışı güçlendirmeyi amaçlayan bir kamu hizmeti yürüttüklerini söyledi. Sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözüm üretmek yerine doğru bilgilendirme ile sorunların oluşmasını engellemenin hem çalışma barışına hem de ekonomik verimliliğe önemli katkı sağladığını dile getiren Tanrısever, düzenlenen bilgilendirme toplantılarının işverenlerin güncel mevzuatı takip etmelerine ve sürdürülebilir bir uyum kültürü oluşturmalarına katkı sunduğunu ifade etti. Konya'nın köklü ticaret geleneği, güçlü sanayisi ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Tanrısever, toplantının kamu ile iş dünyası arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

İş başmüfettişleri sunum yaptı

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Erkan Akdemir ile İş Başmüfettişi Uğur Koç tarafından iş teftişi uygulamalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Program, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırıldığı değerlendirme bölümünün ardından sona erdi.