Çamlıhemşin turizmde konaklama süresini artırmayı hedefliyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi, artan turizm hareketliliğine paralel olarak altyapı ve ulaşım yatırımlarını sürdürürken, yeni projelerle ilçede konaklama süresini artırmayı hedefliyor.

İlçede 10 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, yaz aylarında günlük nüfusun 60-70 bine ulaştığını söyledi. Altun, teleferik projesi ve sosyal alan yatırımlarıyla ortalama konaklama süresini bir günden 2,5 güne çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Çamlıhemşin’in nüfus hareketliliğinin sezonlara göre büyük farklılık gösterdiğini belirten Altun, ilçedeki hizmet planlamasının da bu yoğunluğa göre yapıldığını söyledi. Altun, “Şu anda yatak kapasitemiz 10 binin üzerinde. İlçemizin nüfus hareketliliği daha çok sezonluk oluyor. Kışın 7 bin olan nüfus yaz aylarında bir anda günlük 60-70 bine çıkıyor. Belediye olarak tüm çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz de var ama devletimizin desteğiyle giderip ilçemizi yatırımlarla ilmek ilmek örüyoruz” dedi.

Fırtına Vadisi için kapsamlı bir proje yürüttüklerini belirten Altun, “Biz şimdi Fırtına Vadisi’nin komple arıtmasını yapıyoruz. ‘Pırıl Pırıl Fırtına Vadisi’ projesi adı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teleferik projemiz var, Ayder’in otoparkını yaptık. Konutlarla ilgili sıkıntımız var, onları çözüyoruz. Tüm paydaşlarımız ve turizmcilerimizle projelerimizi yapıp bir yol haritası belirliyoruz” diye konuştu.

Hedef konaklamayı 2,5 güne çıkarmak

Çamlıhemşin’in hem yaz hem de kış turizmine uygun bir destinasyon olduğunu belirten Altun, ilçenin doğal ve kültürel varlıklarının turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi. Altun, yörenin kış ve yaz turizmine çok uygun bir bölge olması nedeniyle hayata geçirilecek projelerle konaklamayı 2,5 güne çıkarmayı planladıklarını söyledi. Altun, “Hedefimiz doğal ve kültürel zenginlikleri koruyarak çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir doğa turizmi biçimini sağlamak” dedi.

Spor turizmi bölgeye hareket getiriyor

Turizm altyapısını geliştirecek projeler arasında yer alan teleferik yatırımından da söz eden Başkan Altun, Ayder ve Huser Yaylası arasında 5,5 kilometrelik hat için çalıştıklarını söyledi. Altun, kısa süre sonra projenin imalat kısmına geçecek, üç sene sonra da Ayder-Seyir Terası-Huser Yaylası arasında misafirlerimizi ve hemşerilerimizi teleferikle seyahat ettireceğiz” diye konuştu.

Çamlıhemşin’in uluslararası spor organizasyonlarına da ev sahipliği yaptığını belirten Altun, özellikle doğa sporlarının bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti. Kaçkar by UTMB organizasyonunun 6 kıta ve 63 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcuyu ilçede buluşturduğunu belirten Altun, “Bölge ekonomisi açısından müthiş faydası oluyor. Atalarımızın geçmişte yaylalara göç etmek için yaptıkları patika yollar bugün turizmin gözbebeği oldu.” dedi.

Ayder-Çamlıhemşin yolu 2027’de tamamlanacak

İlçenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi için sürdürülen çalışmalara da değinen Altun, Ayder ile Çamlıhemşin arasındaki ulaşım süresinin yeni yol yatırımıyla önemli ölçüde kısalacağını söyledi. Altun, “Çamlıhemşin olarak yolumuz yetersizdi. Şu anda tırmanma şeritli çok güzel bir yol yapıyoruz. Bittiğinde Ayder’den normalde bir saat süren yolculuğu 30-40 dakikaya düşürmeyi planlıyoruz. Proje 2027’nin Şubat-Mart aylarında tamamlanmış olacak” dedi.

Çamlıhemşin’in turizm potansiyelinin yalnızca Ayder ile sınırlı olmadığını belirten Altun, ilçedeki tarihi ve doğal değerlerin de ziyaretçilere farklı deneyimler sunduğunu söyledi. Altun, “Bizim konaklarımız, kemer köprülerimiz var. Tarihi Zilkale’miz var, Kale-i Bala var. Tarih buram buram, her tarafı tarih kokuyor. Bir de bizim termalimiz, Ayder kaplıcamız var” dedi. Bir süredir kapalı olan kaplıcanın yeniden faaliyete geçtiğini belirten Altun, “Kaplıcanın özelliği suyu 55 derece sıcaklıkta çıkıyor. Bu oran Türkiye’de çok nadirdir. Hem vücuda faydası var hem de içilebilen tek kaplıca suyu” ifadelerini kullandı.

Hedeflerimizin yüzde 100’ünü aştık

Göreve gelmeden önce belirledikleri hedeflerin önemli bölümünü hayata geçirdiklerini söyleyen “ Bugün itibarıyla seçilmeden önce önümüze koyduğumuz tüm hedeflerimizin yüzde 100’ünü aştık. Söz verdiğimiz her işe başladık. Kimini yaptık, birçoğunun da projeleri tamamlandı yapılmak üzere. İlçenin tüm sorunlarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık” dedi.