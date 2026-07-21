Can İnşaat'tan Meram'a yeni yaşam merkezi: Can Plus satışa çıktı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya'da konut sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Can İnşaat, Meram'a kazandıracağı yeni projesi Can Plus için hazırlıklarını tamamladı. İnşaat süreci yakında başlayacak olan projenin satış süreci başladı. Can Plus, modern mimarisi, ticari alanları, sosyal donatıları ve çevreci çözümleriyle bölgeye yeni bir yaşam merkezi kazandırmayı hedefliyor.

Meram ilçesinin gelişimini sürdüren bölgelerinden Küçük Aymanas Caddesi üzerinde yükselecek Can Plus, klasik site anlayışının ötesine geçere konut, ticaret ve sosyal yaşamı aynı projede buluşturacak. Meram’da yükselecek yeni proje hem aile yaşamına hem de yatırımcılara hitap edecek şekilde planlandı.

İki blokta toplam 56 konut

Yaklaşık 5 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek Can Plus, 7 katlı iki bloktan oluşacak. Projede toplam 56 konut yer alacak. Daire dağılımı ise 28 adet 3+1 ve 28 adet 4+1 olarak planlandı. Geniş metrekareli yaşam alanları, ferah iç mekânlar ve modern cephe tasarımıyla dikkat çeken proje, özellikle geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.A Blok, 1., 2. ve 3. giriş olmak üzere üç ayrı girişten oluşurken, B Blok ise tek girişli olarak planlandı. A blok’da 3 ayrı giriş, Blok’da ise tek giriş olarak planlandı.

13 dükkan ve kafeterya yer alacak

Can Plus'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de ticari alanları olacak. Projede toplam 650 metrekare alanda 13 ticari dükkân yer alacak. Ticari dükkânların her biri 22 ila 90 metrekare büyüklüğünde olacak.

Ayrıca zemin katta yaklaşık 100 metrekarelik kafeterya alanı oluşturulacak. Böylece site sakinlerinin sosyal yaşamını destekleyecek ortak kullanım alanları oluşturulurken, günlük ihtiyaçların da proje içerisinde karşılanabilmesi hedefleniyor. Can İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can, konut ve ticari alanların birlikte planlanmasının bölgenin ekonomik hareketliliğine de katkı sağlayacağının altını çiziyor.

Can Plus'ta otopark ihtiyacına yönelik kapsamlı bir planlama yapıldı. Her daire için kapalı otopark ayrılırken, ticari alanlar için de toplamda 26 araçlık otopark alanı ayrıldı. Projede ayrıca giriş güvenliğini sağlayacak güvenlik kulübesi de yer alacak.

Çevreci Uygulamalar öne çıkıyor

Can Plus, enerji verimliliğini artıracak çevreci uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.Çatıya kurulacak Güneş Enerjisi Sistemi (GES) sayesinde ortak alanlarda kullanılacak elektriğin önemli bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması planlanıyor. Böylece hem enerji maliyetlerinin azaltılması hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması hedefleniyor.Projede ayrıca elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak elektrikli araç şarj altyapısı da yer alacak.

Ali Can: "Sadece konut değil, yaşam merkezi"

Can İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Can, Can Plus'ın firmanın uzun yıllara dayanan tecrübesini yeni nesil yaşam anlayışıyla buluşturan özel bir proje olduğunu söyledi.Can, "Can Plus, yılların birikimiyle oluşturduğumuz kalite anlayışının en güncel yansımasıdır. Bu projeyi yalnızca konut olarak değil, modern şehir yaşamına değer katacak kapsamlı bir yaşam merkezi olarak planladık. Hem estetik hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyoruz. Her detayda kullanıcı ihtiyaçlarını ön planda tuttuk" dedi.

Can Manas Evleri referans oluyor

Can İnşaat'ın geçmiş yıllarda Meram'da hayata geçirdiği aynı cadde de bulunanCan Manas Evleri projesini planlanan tarihten önce tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmesi, yeni proje için de önemli bir referans olarak gösteriliyor. Ali Can, "Bizim için en önemli referans verdiğimiz sözü zamanında yerine getirmemizdir. Can Plus'ta da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 30 peşinat, 20 ay vade

Can İnşaat, Can Plus projesini yüzde 30 peşinat ve 20 ay vade ödeme seçeneğiyle satışa sundu. İnşaat çalışmalarının başlamasının ardından projenin 24 ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Modern mimarisi, geniş ailelere hitap eden konut seçenekleri, ticari alanları, sosyal donatıları, otopark çözümleri ve çevreci teknolojileriyle öne çıkan Can Plus'ın, tamamlandığında Meram'ın gelişen bölgesine önemli değer katması hedefleniyor. Proje, hem oturum amaçlı ev sahibi olmak isteyenlere hem de uzun vadeli yatırım planlayanlara hitap eden yeni bir yaşam merkezi olarak dikkat çekiyor.