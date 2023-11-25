Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle kuzeyden güneye transit gemi trafiğine kapatıldı. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
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Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı, kuzeyden güneye transit gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın tek yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.