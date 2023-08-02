Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bayramiç'e bağlı Karaköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman ekibi ile çevre belediyelerin itfaiyelerinin yanı sıra havadan da 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.