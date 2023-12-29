CANiK, 2024'te global çaptaki faaliyetlerini sürdürecek

SAMSUN/EKONOMİ

Türkiye’de 70 yıldır sanayinin içinde olan Aral Ailesi’nin kurduğu ve 25 yıllık geçmişi bulunan CANiK’in de içinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma, büyüme yolculuğuna hız kattığı bir seneyi geride bırakıyor. Samsun Yurt Savunma, 2024 yılında da stratejik planları doğrultusunda, global çapta yeni çalışmalarını faaliyete geçirmeye devam edecek.

2023 yılında, şirketin dönüm noktası olabilecek önemli adımları hayata geçiren Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, “2022 yılında Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems’ın ailemize katılışını 2023 yılında özel bir resepsiyon eşliğinde kutladık. Bu sayede CANiK’in son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems’ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi bir araya geldi. Aynı zamanda üç kıtada üretim yapan Türk savunma şirketi unvanının da sahibi olduk. İhracatımızı ikiye katladık. Geldiğimiz nokta, ulaştığımız büyüklük ve ileriye yönelik hedeflerimizle birlikte, Çekmeköy’de vizyonumuzu temsil eden yeni genel merkezimizin inşaatı için düğmeye bastık. 25’inci yılımızda dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelerine tabancalarımız ve uçaksavarlarımız yanında orta-kalibre top ve atış kontrol sistemleri ihraç eder hale geldik. Bizim için çok başarılı bir seneydi. Şimdi de 2024 yılı için belirlediğimiz yeni hedeflerimize ulaşmak için yola koyuluyoruz. 2024 yılında ateşli silahlar ve savunma alanında inovasyonun, kalitenin, teknolojinin ve zeka dolu çözümlerin en üst düzeyde temsilcisi, küresel sahnede global bir marka olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Sadece CANiK markası altında değil, sahip olduğumuz CANiK USA, CANiK ACADEMY, AEI Systems, UNIROBOTICS, UNIDEF ve MECANIK gibi tüm iştirakler ve markalarımızla birlikte, bu heyecanı yaşamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.