CANiK’in ABD yatırımına ödül

Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki güçlü temsilcisi Samsun Yurt Savunma, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdiği CANiK USA yatırımıyla I AmChamPion Ödülleri’nde “Yılın Türk Şirketi” seçildi.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde iş dünyasının önemli odak temsilcilerinden olan AmCham Türkiye, geleneksel hale gelen ve bu yıl 7. kez düzenlenen “I AmChamPion Ödülleri” ile ekonomik iş birliğinin en başarılı örneklerini açıkladı.

Türkiye-ABD ticaretine ve yatırım ilişkilerine katkı sunan şirketleri bir araya getiren törende, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ile kamu, diplomasi ve iş dünyasından 300’ün üzerinde temsilci yer aldı. Şirketler, jüri tarafından “ABD’ye Türk Yatırımı”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilir İnovasyon”, “Yetenek Gelişimine Katkı” ve “Yılın Türk Şirketi” olmak üzere 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan iş insanı ödülü (Onur Ödülü) de ayrı bir kategori olarak takdim edildi.

Ödül kazananlar, Kale Grup Başkanı ve CEO’su ve aynı zamanda AmCham Ödülleri Jüri Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı, Anadolu Holding Kurumsal İlişkiler Başkanı

Atilla Yerlikaya, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Frank Joseph, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve FarkLabs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter’den oluşan AmCham Ödülleri jürisi tarafından belirlendi.

ABD’de yatırım yapan Türkiye’de ödül alan tek şirket

“Yılın Türk Şirketi” ödülüne layık görülen CANiK USA ise ABD’de yatırım yapan ve Türkiye’den ödül alan tek şirket olurken ödülü Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral aldı. Didem Aral, ödül töreninde yaptığı konuşmada, jüri üyelerine ve AmCham Türkiye’ye teşekkür etti. CANiK USA yatırımları ve geleceğine ilişkin bilgiler paylaşan Aral, önümüzdeki 2 yıl içinde CANiK USA’e yapılacak toplam yatırımın yüz milyon doları aşacağını belirtti. Ayrıca 2026 başından itibaren mevcutta 100 kişi olan kadronun 135 kişiye çıkarılacağını, fabrikanın üç vardiya üretim yapacak şekilde faaliyet göstereceğini ifade etti. Aral, şunları kaydetti:

“Güney Florida’daki tesisimiz sadece tabanca değil ağır makineli tüfek ve orta kalibre üretimine hazır, teknolojik altyapıya sahip bir sanayi ve teknoloji üssü olarak üretime devam edecek. CANiK USA, Samsun Yurt Savunma ve Century Arms’ın eşit ortaklığıyla, 60 milyon dolarlık yatırım ile tesis yapım aşaması 3 sene süren ve 2024 yılında tamamlanan, Güney Florida’da West Palm Beach’te tamamen yerel üretim yapan bir teknoloji üssü olarak kuruldu. Aralık 2024 tarihinde üretime başlayan tesisimiz, ilk olarak sadece ABD’de ürettiğimiz METE MC9 Prime modelinin lansmanını Ocak ayında gerçekleştirdi. Bu, bizim için yalnızca bir üretim değil, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini destekleyen bir yatırım projesidir.”

ABD’de yaptıkları yatırımın, AmCham Türkiye ve değerli jüri üyeleri tarafından 'Yılın Türk Şirketi' ödülüne layık görülmesinin, Türk savunma sanayinin uluslararası alandaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha tescillediğini belirten Aral, “ Bu anlamlı ödül, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda yurt dışına açılarak küresel ekonomiye katkı sağlayan tüm Türk firmaları için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz. " Salim SÜRMELİ