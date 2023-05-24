CANiK’in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

SAMSUN - 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan CANiK Çekmeköy Yerleşkesi tamamlandığında tedarikçiler ile beraber 500 kişilik istihdam sağlanacak. CANiK’in genel merkezi, yurtiçi ve yurtdışından yılda yaklaşık 4.000’in üzerinde ziyaretçiye de ev sahipliği yapacak.



ABD başta olmak üzere üç kıtada dünyanın 69 ülkesinde faaliyet gösteren CANiK, tüm global operasyonlarının yürütüleceği yeni genel merkezinin temellerini attı. Tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak ve yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık 4.000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Çekmeköy’deki yeni genel merkezde, CANiK’in vizyon projesi CANiK ACADEMY’e yönelik özel tesisler de yer alacak. Nebil Proje Mühendislik tarafından yürütülen ve yaklaşık 15-20 milyon dolara mal olacak olan projenin; 2025 yılında faaliyete girmesi planlanıyor.

Dünyada eşi benzeri olmadığını ifade eden CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “25 yıl önce Samsun’dan doğan CANiK markamızla, bugün global bir şirket olarak dünya devleri arasında yerimizi alıyoruz. Geldiğimiz nokta, ulaştığımız büyüklük ve ileriye yönelik hedeflerimizle birlikte, vizyonumuzu temsil eden bir genel merkeze ihtiyacımız vardı. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu süreçte de çok özenli çalıştık ve özel bir yapı ortaya koymaya odaklandık. CANiK Çekmeköy Yerleşkesi’nde üç kıtada bulunan operasyonları yürüteceğiz. Florida West Palm Beach, Londra Ascot, Samsun ve Dudullu’daki yerleşke ve tesislerimiz buradan yönetilecek. Hem teknolojik yönden hem de tasarım ve kapasite anlamında dünyada benzeri olmayan bir tesis planlamaktayız. Ayrıca sportif atıcılık, taktik atıcılık ve kurumlara eğitimler vermek üzere CANiK ACADEMY’e yönelik oldukça kapsamlı bir yapı oluşturacağız” dedi.

Eğitim turizmine de katkı sağlayacak

Türkiye’nin kendi alanında ilk ve öncü eğitim akademisi olan CANiK ACADEMY, tüm dünyada satışı gerçekleştirilen ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımını amaçlayan eğitim programı ile Türkiye’nin savunma sanayisindeki güçlü üretim ve ihracat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle eğitim turizmine büyük katkı sunması beklenen Çekmeköy Yerleşkesi’nde, CANiK ACADEMY Kampüs alanlarına ait açık ve kapalı atış poligonları, 500 m2 atış evi, fonksiyonel antrenman alanlarının yanında, 300 kişilik seminer salonu, 6 eğitim dershanesi, 1 adet ilkyardım simülasyon sınıfı, 2 adet armorer (silahçı eğitim dershanesi) sınıfı ve 1 adet de atış performans analiz laboratuvarı bulunuyor. Yerleşke faaliyete başladığında CanikGym Fitness merkezi ve restoran/cafe bölümleriyle de CANiK üyelerine hizmet verilmesi amaçlıyor.

Üniversite - sanayi işbirlikleri yürütülecek

CANiK ACADEMY’nin Çekmeköy Yerleşkesi ile birlikte, sportif atıcılık alanında üniversitelerle de çalışmalar yürütülecek. Burada üniversitelerin tesis ve altyapıya yönelik laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Üniversite - sanayi işbirlikleri ile bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı amaçlayan CANiK ACADEMY, üniversitelerin mühendislik ve spor bilimleri fakülteleri ile birlikte katma değer yaratacak projeler üretecek. CANiK ACADEMY, atıcılık performansı çalışmaları ile birlikte özellikle sportif atıcılık ve asker - Kolluk Kuvvetleri personelinin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.