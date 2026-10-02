Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu: “Çardak OSB’de geleceğin sanayi ekosistemini kuruyoruz”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / DENİZLİ

Çalışanların, gençlerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarını gözeten, çevresiyle bütünleşen bir sanayi bölgesi hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, ana amaçlarını sürdürülebilir bir yapıda uygun koşulları yatırımcılarla buluşturabildikleri ve işletmelerin büyüyebileceği bir ortam yaratarak üretim, eğitim, istihdam, çevre ve sosyal yaşamın birlikte planlandığı örnek bir sanayi bölgesi olmak şeklinde özetledi. Tek hedeflerinin yeni fabrika kurulması olmadığını, Çardak OSB’nin yaratacağı yüksek katma değerli yapının gelecek 30-40 yılını şimdiden şekillendirmeye, kentin girişimcilik iradesini, imalat kültürünü ve ihracat tecrübesini daha güçlü ve sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmeye çalıştıklarını anlatan Konyalıoğlu, EKONOMİ EGE’nin sorularını yanıtladı.

Çardak OSB'yi kısaca tanıtır mısınız?

Çardak OSB’yi tanıtan Konyalıoğlu, “Bölgemiz 1996’de kuruldu. Özellikle büyük ölçekli sanayi yatırımlarına uygun parsel yapısı ve stratejik ulaşım imkânlarıyla öne çıkıyor. Toplam 3 milyon 255 bin m² alan üzerinde, 2 milyon 743 bin m² alana sahip 90 sanayi parselimiz bulunuyor. Denizli-Afyon Karayolu üzerindeki bölgemiz; Çardak Tren İstasyonu'na 400 metre, Çardak Havalimanı'na 5 km, Denizli Serbest Bölgesi'ne 4,4 km mesafede. 1997'de tamamlanan altyapımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniliyoruz. İçme ve kullanma suyu, yangın suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, yollar, elektrik, telekomünikasyon ve doğalgaz altyapısını kapsayan çalışmalar sürüyor. Ayrıca arıtılmış suyun yeniden kullanılmasıyla kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağımız 6 bin m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisimizi hayata geçiriyoruz. Bugün 90 sanayi parselinde 60 yatırımcımız bulunuyor. 20 fabrikamız aktif üretimde, 14 fabrikamızın inşaatı devam ediyor. Yeni tahsisler de sürüyor. Araç ve endüstriyel filtre, oluklu mukavva, okul gereçleri, asansör ve ray sistemleri, prefabrik yapı, kauçuk, demir-çelik, tekstil, ahşap, kuvars işleme, makine imalatı, PVC doğrama ve evcil hayvan yemi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimiz var. Bu çeşitlilik, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dengeli bir istihdam yapısı da oluşturuyor” dedi.

Hem bölgede hem de Denizli sanayisini ileri taşıma konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Konylıoğlu, “Temel amacımız, sanayicilerimizin güvenli ve verimli üretim yapabilecekleri güçlü bir ekosistem oluşturmak. Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını doğrudan dinleyen, hızlı karar alan ve çözüm üreten bir anlayışla bölgenin ekonomik hareketlilikten faydalanmasını önemsiyoruz. OSB’yi yalnızca üretim alanı değil, eğitim, istihdam ve sosyal gelişimin birlikte yürüdüğü bir sanayi ekosistemi olarak geliştirmeye gayret ediyoruz. Bölgemizde bugüne kadar yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti; tam kapasitede bunun yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Bugün yaklaşık 2 bin kişilik doğrudan istihdam sağlıyoruz; tam kapasitede 4-5 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdamı mümkün olduğunca Çardak, Bozkurt ve çevre ilçelerden karşılamayı önemsiyoruz. Bu nedenle Mesleki Eğitim Merkezi de öncelikli projelerimiz arasında. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde sanayicilerimizi öğrencilerimizle buluşturmayı umuyoruz. Hedefimiz, çocuklarımızın “Ben burada da geleceğimi kurabilirim” diyebilecekleri bir sanayi ekosistemi oluşturmak” diye konuştu.

Bölgenin öne çıkan sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen Konyalıoğlu, “Biz sadece bugünün ihtiyacını değil önümüzdeki 30-40 yılı planlamak ve ihtiyaçlarımızı bu perspektifte tamamlamak istiyoruz. Altyapımızı tamamen yenileme kararı aldık. Projenin güncel yatırım tutarı yaklaşık 1 trilyon 568 milyar TL. Yağmur suyu, atıksu ve doğalgaz bağlantıları tamamlandı; diğer çalışmalar sürüyor. 6 bin m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi ile arıtılmış suyu kullanma suyu ve çevre sulamasında yeniden değerlendireceğiz. Devam eden İzmir, Antalya ve İç Anadolu bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte bölgemizdeki firmaların lojistik maliyetlerinin ve ulaşım süre kayıplarının da önemli ölçüde düşmesini bekliyoruz” dedi.

2027 yılı hedeflerine değinen Konaylıoğlu, “2026, projelerin sahada karşılık bulmaya başladığı bir dönüşüm yılı oldu. İnşaatı devam eden fabrikaların 2027’de üretime geçmesiyle istihdam ve üretim kapasitesinin artmasını, yeni yatırımcılarla parsel doluluk oranının artmasını hedefliyoruz. Katma değeri, ihracatı ve istihdamı yüksek yatırımlara odaklanıyoruz. Önümüzdeki 15 yılı kapsayan master planımızla yaklaşık 200 bin m² alanda eğitim ve yeşil alanları koruyarak sosyal yapıları da sanayi bölgesinin doğal parçası olmasına özel önem veriyoruz. Son üç yılda 10 bin ağaç diktik; su verimliliği esaslı peyzaj ve damla sulama sistemleri kurduk. Eğitim kampüsü, otel, ortak çalışma alanları ve farklı sosyal donatılar planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Denizli’nin tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere farklı sektörlerde güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Konyalıoğlu, “Denizli, Türkiye’nin güçlü üretim kültürüne sahip kentlerinden biri. Tekstil ve hazır giyim geleneksel lokomotif sektörlerimiz. Bunun yanında elektrik-elektronik, kablo, makine, metal, mermer ve doğal taş, tarım ve gıda gibi alanlarda da güçlü bir üretim kapasitemiz var. En güçlü yönümüz, tarihsel birikime dayanan sanayiciliğimiz ve girişimci kültürümüz. Şehrimizde devam eden stratejik yatırımlar ve projeler de var. Ancak şehir merkezinde genişleme imkânlarının sınırlı olması, büyük ölçekli yatırımlar için yeni alan ihtiyacını artırıyor. Çardak OSB, geniş parselleri ve lojistik bağlantılarıyla bu ihtiyaca cevap verebilecek alanlardan biri” dedi.

Denizli’nin mevcut üretim kültürünü stratejik bir güce dönüştürmek için daha teknolojik, verimli, yeşil ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmesi gerektiğini belirten Konyalıoğlu, “Bunun için nitelikli insan kaynağı, bilinçli ve motive olmuş sermaye, kamu desteği, araştırma altyapısı ve üretim gücü birlikte ele alınmalı. Kamu, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve akademiyi kapsayan kolektif bir anlayışla şehrin birikimini besleyebilirsek yeni nesil makine, ileri imalat teknolojileri, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, metal ve yüksek katma değerli üretim alanlarında fark yaratabileceğimize inanıyorum. Tehdit tarafında ise finansman maliyetleri, enerji ve üretim giderleri, küresel talep dalgalanmaları, uluslararası rekabet ve nitelikli işgücü ihtiyacı öne çıkıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon düzenlemeleri de özellikle ihracatçı işletmeler için hem risk hem fırsat oluşturuyor. Önümüzdeki dönemin temel kavramının ‘daha fazla üretim’ değil, ‘daha nitelikli üretim’ olacağını düşünüyorum” dedi.