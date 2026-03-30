Çardak OSB, yatırımcılar için hazır, güçlü ve yeşil bir üretim üssü

Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı İ.Okan Konyalıoğlu, yenilenen altyapısı, Yeşil OSB odaklı dönüşümü, güçlü lojistik bağlantıları ve eğitim yatırımlarıyla yeni yatırımcılar için yalnızca uygun bir alan değil; hazır, planlı ve büyüyen bir sanayi ekosistemi sunduklarını dile getirdi.

Yenilenen modern altyapısı, Yeşil OSB vizyonu, lojistik üstünlüğü ve eğitim odaklı kalkınma hamlesiyle sosyal yaşama dokunan önemli bir yatırım üssü olarak öne çıkan Denizli Çardak OSB, yatırımcılara hazır, güçlü ve yeşil bir üretim üssü sunuyor.

3 milyon 255 bin m² alana sahip OSB’de 2 milyon 768 bin m² sanayi parsel alanı içerisinde 90 sanayi parseli bulunuyor. Sanayi parsellerinde %70 yapılaşma izni ile verimli, planlı ve sürdürülebilir bir yerleşim altyapısı sunuluyor. En küçük parselin 25 bin m² olması geniş alana ihtiyaç duyan yatırımcılar açısından bölgeyi daha da avantajlı hale getiriyor.

Denizli Çardak OSB’nin doğalgaz imkânı ve modernize edilen altyapısıyla büyük ölçekli yatırımlar için bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, “Öne çıkan avantajlarımızdan biri de lojistik erişilebilirlik. OSB’nin havalimanına yakınlığı, başta İstanbul merkezli firmalar olmak üzere yerli ve yabancı şirketlerin bölgeye ulaşımını kolaylaştırıyor. Öte yandan İzmir–Antalya Otoyolu Projesi kapsamında İzmir–Denizli (Kocabaş) hattının kullanıma açılması da erişimi güçlendirdi. OSB’ye 15 km mesafede bulunan Kocabaş’tan itibaren Denizli–Burdur ve Burdur–Antalya hatlarının ihaleye çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor. Bu güzergâh üzerinden Burdur’a 30 dakika, Antalya’ya 60 dakika, İzmir’e 90 dakika gibi sürelerle ulaşım sağlanabiliyor. Bu erişilebilirlik, bölgemizi özellikle ihracat odaklı yatırımcılar için daha da cazip bir konuma taşıyor” dedi.

“Hazır pazar – hazır ekosistem”

Denizli Çardak OSB’de bugün 90 parselde 55 yatırımcı bulunduğunu ifade eden Konyalıoğlu, “Bunlardan 18’i aktif üretimde, 12 fabrikanın inşaatı ise devam ediyor. Bölgedearaç filtresi, okul gereçleri, asansör ve ray sistemleri, prefabrik, kauçuk, demir-çelik, tekstil, ahşap, kuvars işleme tesisi, kedi-köpek maması, makine imalatı, oluklu mukavva ve PVC doğrama gibi birçok sektörden firma yer alıyor. Yani hazır bir ekosistem var. Buraya gelen yatırımcı hazır pazar ve tedarik zinciriyle birlikte doğrudan bir üretim iklimine dâhil oluyor” ifadelerini kullandı.

Altyapı baştan sona yenileniyor

Bölgenin altyapısının baştan sona yenilenmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Konyalıoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürüttüğümüz dönüşüm programında yüklenici firma ile sözleşme imzaladık, saha çalışmaları başladı. Projenin 2027’nin son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Göreve geldiğimizde OSB’nin 1,5 milyon dolar borcu vardı. Bugün borçsuz bir yapıya sahibiz. Tüm yatırımları öz kaynakla gerçekleştirdik. Bu dönüşüm, katılımcılarımızın güveniyle mümkün oldu. Bugüne kadar 400 milyon dolarlık yatırım hayata geçirdik. OSB’nin tam kapasiteye ulaşmasıyla bu tutar 1,5 milyar dolara yükselecek. Bugün 2 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. Hedefimiz 4 ila 5 bin kişi. OSB büyüdükçe sadece fabrikalar artmıyor; Çardak’ın ve çevre ilçelerin hayatı da değişiyor. Sosyal donatı alanları, ortak kullanım bölgeleri, yönetim ve hizmet birimleri planlanırken; çalışanların yaşam kalitesini artıracak OSB Kent, rekreasyon alanları gibi projeler de gündemimizde yer alıyor” diye konuştu.

“Derdimiz sadece üretmek değil”

OSB’nin üretimin ötesine geçen bir kalkınma anlayışıyla yönetildiğini belirten Konyalıoğlu, özellikle insan kaynağına dikkat çekerek, “Derdimiz sadece üretmek değil. Kendimizi doğru anlatabilirsek, Çardak ve Bozkurt ilçelerindeki aileler çocuklarını üniversiteye gönderip geri dönmelerini bekleyebilir. O çocuklar artık dönmeye başlıyor; çünkü bizim onlara burada gerçekten ihtiyacımız var. Bu yaklaşımın en somut adımlarından biri Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) yatırımı. MESEM inşaatı %80 seviyesine ulaştığı ve yeni öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimi kalkınmanın temel unsuru olarak görüyoruz. Sadece üretim değil, eğitim ve toplumsal gelişim için de çalışıyoruz” bilgilerini verdi.

“Master planda yeşil alan ve eğitim kırmızı çizgimiz”

OSB’nin geleceğinin 15 yılı kapsayan masterplan ile şekillendirildiğini belirten Konyalıoğlu, “200 bin metrekarelik alanda hazırlanan planlama kapsamında eğitim ve yeşil alanları kırmızı çizgi olarak görüyoruz. Son üç yılda 16 bin ağaç diktik, damla sulama sistemlerini kurduk. Eğitim kampüsü, otel, co-working alanları gibi sosyal yapılar da planlama dahilinde. Bölgede büyüme yalnızca parsel tahsisleriyle sınırlı değil. Yeşil OSB hedefi doğrultusunda enerji ve çevre yatırımları da önceliğimiz. Bu kapsamda GES yatırımları arttı, RES kapasitesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yeşil OSB hedefimizin önemli adımlarından biri olarak, OSB’nin çevre performansını güçlendirecek yatırımlar arasında kullanma suyu ve çevre sulama amacıyla değerlendirilecek, günlük ortalama 6 bin m³ kapasiteye sahip Atıksu Arıtma Tesisi öne çıkıyor” dedi.