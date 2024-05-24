Çarşıbaşı’dan 40 ülkeye gıda ihracatı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Lokum, helva, şekerleme, kuruyemiş ürünlerini Kayseri Mimarsinan OSB’deki fabrikasında üreten Çarşıbaşı, baharat, kuru meyve gibi gıda ürünlerini de Türkiye’nin en iyilerinden sağlıyor. Çarşıbaşı Gıda Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, “Türk lokumunun bir dünya markası olma yolculuğuna biz de Çarşıbaşı olarak katkı sağlamak istedik. Özel bir tat ve tasarım ile geliştirdiğimiz gül formundaki Çarşıbaşı Roselight lokumu ile geleneksel Türk lokumuna yeni bir yorum getirdik. Gördüğümüz ilgi de bizi mutlu etti. Bu ürünlerimizi 40 ülkeye ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Tüm kültürlerde büyük bir ilgi gören ve Çarşıbaşı Gıda’ya tescilli olan gül şeklinde Roselight artizan Türk lokumu ve mantı lokumu gibi ürünlerini dünyanın beğenisine sunan Çarşıbaşı, üretimini Kayseri Mimarsinan OSB’deki fabrikasında yapıyor.

Sadece gıda alanında faaliyet gösteren ve 1946’da kurulan Çarşıbaşı’nın Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, çikolata-şekerleme, süt mamulleri ve hediyelik kategorileri altında 3 ana başlıkta çalıştıklarını anlatarak, “Kayseri’deki tesislerimizde el işçiliği ile özel üretilen ürünümüz Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke ve kültürde ilgi gördü. Uzakdoğu’da Türk lokumuna ilginin artmasına sebep oldu. Pudra gerektirmeyen gül formu, doğal içeriği ve çok özel lezzeti ile Çarşıbaşı gül lokumunu tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Gül şeklindeki lokumunun yanı sıra Kayseri’nin ünlü yemeğine atfen ‘Çarşıbaşı mantı lokumu’ da geliştirdik. Çarşıbaşı’nın sağlıklı ve kaliteli, artizan gıda ürünlerini geliştirme devam edeceğiz” dedi.

Endema markalı glütensiz çeşitleriyle birlikte şekerleme ve çikolataları ve Anadolu’ya özgü birçok lezzeti dünyaya Türkiye’deki tadı ile ulaştırmanın en önemli hedefleri olduğunu anlatan Lütfi Çarşıbaşı, “Helva çeşitleri, glütensiz pekmezli ceviz sucuğu, bal, taze ve kaliteli kuruyemişler ile baharatlar, susam tahini de Çarşıbaşı ürünleri arasında. Süt ürünleri alanında ise Bitlis yaylarından temin edilen süt ve şirden maya ile üretilen Çarşıbaşı tulum peynirinin yanı sıra katkısız köy tipi Çarşıbaşı tereyağ üretimine devam eden şirketimiz, kaşar peyniri, beyaz peynir, zeytin gibi pek çok ürünü da en sağlıklı hali ile ailelerin sofrasına taşıyor” diye konuştu.

1946’dan bugüne Çarşıbaşı

1946 yılında Hamdi Çarşıbaşı tarafından kurulan ve 4 kuşaktır ailelerin sofralarına en doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini taşıyan Çarşıbaşı, Kayseri’de başladığı yolculuğunu bugün Türkiye’nin yanı sıra yaklaşık 40 ülkede daha sürdürüyor. Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesislerinde hijyenik ve üstün kalite gıda üretimine devam eden Çarşıbaşı, Kayseri’deki mağazalarının yanı sıra e ticaret kanalıyla Türkiye geneline de hizmet veriyor.