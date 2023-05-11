ÇASİAD, Çalı bölgesinin sorunlarını gidermek için düğmeye bastı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Çalı Beldesi’nde 1988-1989 yıllarında sanayi bölgesi olarak ilan edilen Çalı Sanayi Bölgesinde üretim devam ederken 150 firma faaliyetlerini sürdürüyor. Şu anda bölgede yaklaşık 11 bin dolayında istihdam sağlandığını ve otomotiv ağırlıklı olmak üzere birçok farklı iş kolunda üretici olduğunu belirten Çalı Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (ÇASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Türkdönmez, “Sanayi bölgemizde üretilen mallar 40’a yakın yabancı ülkeye ihraç ediliyor. Otomotiv yan sanayi, mobilya sektörü, gıda, bağlantı elemanları sanayisini ve sektörlere bağlı yan sanayileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Firmalarımız yurt içi ve yurt dışında etkin tanıtımlar gerçekleştiriyor. Sektörümüz ile alakalı ulusal ve uluslararası tüm paydaşları gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirerek üye firmalarımızın iş hacimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız.101 üyemizle Türkiye 2023 stratejisine destek veriyoruz” dedi.

“Altyapı konutlara göre tasarlanmış”

Çalı Sanayi Bölgesi’nin kurumsal bir yapıya kavuşması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Türkdönmez, “Bölgemizin sorunları hakkında bütün kurumlar ve siyasi kanallar görüşmeler halindeyiz. Bütün sanayicilerle birlikte hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Sorun olarak burada köy ve sanayi yapısı oldukça birbirlerine yaklaştı. Bu da özellikle altyapının cinsi nedeniyle sorun yaşatıyor. Gerekli olan firmalarımızda atık arıtma sistemi mevcut. Sanayi bölgemizde tamamıyla evsel atık oluşmakta olup mevcut altyapı da buna göre tasarlanmış durumda. Bunun yanı sıra önemli de bir sorunumuz da ulaşım yani sanayi bölgemize giriş ve çıkış yolları. Bu konuda da gerekli görüşmeleri yaptık ve bölgemizin ulaşımının kolaylaşması adına ihtiyacımız olan yolun ilgili belediyeler başta olmak üzere yetkili kurumlarla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Yakında ihale ve proje bilgilerini paylaşacağımızı düşünüyoruz. Enerji bedelleri konusunda da birçok bölgeye göre pahalıyız. Bunu da azaltmak adına bir yol haritası hazırlıyoruz” dedi.

Bursa’da yeni sanayi alanları açılması gerektiğine de vurgu yapan Ersan Türkdönmez, “Kompakt bir yapıdaki sanayi alanları ile üretimler daha güçlü olacaktır. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir başkası da bölge dışında yapılan bölgemize sınır kaçak yapılaşma. Ekonomik olarak haksız rekabete açık bu tesislerin uygulama, arıtma konusundaki eksiklerini ve çevreye zararlarını da bilemiyoruz. Tarım arazileri üzerine yapılan bu kaçak yapılaşma ile mutlaka mücadele edilmeli” dedi.