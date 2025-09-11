ÇASİAD yol haritasını “Sanayide verimlilik ve inovasyon” olarak çizdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Çalı Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (ÇASİAD) Başkanı Zafer Milli, üretim verimliliğini artıracak inovatif yatırımların ve kadın istihdamını destekleyecek sosyal projelerin Çalı Sanayi Bölgesi’nin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Zafer Milli, sanayide verimliliğin artık sadece üretim miktarıyla değil, birim metrekaredeki işçi başına üretim gücüyle ölçülmesi gerektiğini vurguladı. Milli, “ÇASİAD olarak vizyonumuz, sanayicimizi birim metrekaredeki üretim verimliliğini artırıcı yeni yatırım modellerine yönlendirmek. Bu, hem kar marjını hem de işçinin refah payını yükseltecek” dedi. Milli, sanayide kopyacılığın önüne geçilmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Fırça, süpürge veya döşemelik kumaş üreterek sanayicilik olmaz. Dünya Ekonomik Forumu, 2030 yılında terk edilecek iş dallarını ve yerini alacak yeni nesil işleri açıkladı. Biz de sanayicilerimizi inovatif alanlarda bilgilendirmek için seminerler düzenleyeceğiz. Hangi işlerin yapılması gerektiğini yetkin isimlerden dinleyeceğiz.”

“Dolaylı ihracatla küresel rekabet gücümüz artıyor”

Çalı Sanayi Bölgesi’nin özellikle otomotiv ve makine-metal sektörlerinde güçlü bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Milli, bölgede 360 tesisin faaliyet gösterdiğini söyledi. Firmaların yüzde 80’inin ihracatçı şirketlere tedarik sağladığını belirterek, “Üretilen ürünlerin büyük bölümü ihraç ediliyor. Bu da bölgemizi dolaylı ihracatın güçlü bir merkezi haline getiriyor” diye konuştu. Çalı Sanayi Bölgesi’nin çevreye duyarlı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Milli, “Bacasız sanayi olarak tanımlayabileceğimiz bir yapımız var. Ne yeraltı sularını ne de havayı kirletici fabrikamız mevcut” diye konuştu. Ancak çevredeki Alaattin Bey havzasında kaçak yapıların arttığını dile getiren Milli, belediyelere altyapı ve planlama konusunda daha etkin rol alma çağrısında bulundu.

Kadın istihdamı için 17 derslikli kreş

Zafer Milli, Çalı Sanayi Bölgesi’nin sosyal projelere de önem verdiğini belirterek önümüzdeki günlerde temelini atmayı planladıkları kreş ile ilgili bilgiler verdi. Milli, “Sanayi bölgemizin içinde 17 derslikli bir kreş yapıyoruz. Nilüfer Belediyesi’nden yer tahsisini aldık. Önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağız. Bu kreş sayesinde bölgedeki kadın çalışanlarımızın yükü hafifleyecek, işverenlerin kadın istihdamına daha kolay erişmesi sağlanacak.” Milli, bu vizyonun sadece üretim değil, insan kaynağının gelişimi ve toplumsal fayda yaratma açısından da önemli olduğunu vurguladı.