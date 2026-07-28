Castello Fontana’ya Çeşme halkından güçlü destek aldı

İZMİR / EKONOMİ

Çeşme'de hayata geçirilmesi planlanan deneyimsel turizm ve yaşam merkezi Castello Fontana Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin önemli aşamalarından biri olan Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirildi. Sanat, kültür, tarım, gastronomi, turizm, eğitim ve sağlığı bir araya getiren proje, toplantıda vatandaşlardan destek görürken, yatırımın bölge ekonomisine, istihdama ve turizmin niteliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

“Çeşme Halkının Desteği, Ne Kadar Doğru Bir Yatırım Yaptığımızın Göstergesidir”

Konuya ilişkin açıklama yapan Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. Proje Geliştirme ve Hukuk Danışmanı Habip Arıkan, “Castello Fontana Deneyimsel Turizm ve Yaşam Merkezi projemize Çeşme halkının göstermiş olduğu destek bizler için çok kıymetli. Anantara Retreat Çeşme yatırımını açıkladığımız günden bu yana birçok Çeşmeli bizlere ulaşarak proje hakkında bilgi edinmek istedi. Projenin Çeşme için ne kadar önemli olduğu, yerel halk için yaratacağı istihdamın kıymeti, içerdiği sürdürülebilir kalkınma modeli ve çiftçiyle, esnafla nasıl bir ekosistem oluşturacağı üzerine derin sohbetler yapma imkânımız oldu. Projemizin temel yaklaşımı, yerel Çeşme halkıyla bütünleşik bir yaşam modeli üzerine kurulu. Dünyada hızla gelişen deneyim odaklı seyahat anlayışı, doğru yatırımlarla Çeşme için büyük bir fırsata dönüşecektir” diye konuştu.

ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’nda Çeşme halkının projeye gösterdiği desteğin önemine dikkat çeken Arıkan, “Çeşme halkı, projenin kendilerine neler kazandıracağını anlamış; projenin yedi ana disiplinini ve felsefesini özümsemiştir. Sanat, kültür, tarım, gastronomi, turizm, eğitim ve sağlık ana başlıklarında toplanan bu felsefe, dünyada eşi benzeri olmayan bir yaklaşımla ilk kez ülkemiz turizminin göz bebeği Çeşme’mizde hayata geçecektir. Çeşme halkıyla el ele yürüyeceğimiz bu yolculukta, onların desteğiyle Anantara gibi birçok uluslararası markayı Çeşme turizminin kalitesini yükseltmek adına bu topraklara kazandıracağız. Bizler Çeşme’nin ve İzmir’in yaklaşık 400 yıldır evlatlarıyız ve bu topraklara sevdalıyız” dedi.