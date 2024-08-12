Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik kente ilgiyi artırdı

KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik şehri ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 9 bin 500 yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’ün, tarihin derinliklerine ışık tutan dünyanın eşsiz bir değeri olduğunu ifade etti.

Başkan Altay tüm tarih ve kültür meraklılarını Çatalhöyük’e davet etti

Çatalhöyük’ün en güzel şekilde tanıtılması ve sonraki nesillere aktarılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla geçtiğimiz yılsonunda Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Altay, “Açılışı yapılalı bir yıl bile olmamasına rağmen merkezimize ilginin her geçen gün katlanarak artıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Her hafta Konya’dan ve Konya dışından yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan merkezimiz ziyaretçilerini 10 bin yıl öncesine götürerek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde antik kent hakkında bilgi sahibi olan ve deneyim yaşayan misafirler, daha sonra kazı alanını ziyaret edebiliyor. Şimdi yeni bir uygulama daha başlatarak Mevlana Meydanı’ndan otobüslerle Çatalhöyük’e turlar düzenliyoruz. Amacımız, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerek şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak. Ben tüm tarih ve kültür meraklılarını Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Çatalhöyük’e otobüs turları başlatıldı

Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olma özelliğine de sahip olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti’ne olan ilgiyi artırdı. Merkezi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler, rehberler eşliğinde Çatalhöyük'ün eski yerleşim düzenini, günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çatalhöyük’ün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtımı noktasında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Çatalhöyük’e başlattığı otobüs turları da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Tarih ve kültür meraklıları Pazartesi günleri hariç her gün saat 13.00’te Mevlana Meydanı’ndan hareket eden otobüslerle antik şehri ziyaret etme imkanı buluyor.