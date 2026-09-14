Çayırova’da 300 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen spor kompleksi hizmete girdi

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi, yaklaşık 300 milyon TL’lik yatırımla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip komplekste 3 bin 500 seyirci kapasiteli FIBA standartlarında basketbol salonunun yanı sıra 9 farklı antrenman salonu, fitness alanı ve sporcu odaları bulunuyor. Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezonda iç saha maçlarını bu salonda oynayacak.

Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip komplekste sporcu odaları, fitness salonu ve farklı branşlara yönelik 9 antrenman salonu yer alıyor. Tesis, aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılmasına olanak sağlayacak kapasitesiyle çok sayıda spor dalına hizmet verecek.

“Başarılı milli sporcularımız, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs imkânından yararlanabiliyor”

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, spor tesislerinin yalnızca inşa edilmesinin değil, etkin ve sürekli kullanılmasının da önemli olduğunu vurguladı. Ersöz, tesisin ilçede aktif şekilde kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tesisi aktif şekilde kullanıyor ve sahip çıkıyorsunuz. Bu gerçekten çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok sayıda tesisi destekliyoruz. Çok sayıda belediyeye destek veriyoruz ve ülkemizin spor altyapısının gelişmesi için önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.

Genç sporculara yönelik eğitim desteklerine değinen Ersöz, “Milli Sporcu Bursu uygulamamız var. Başarılı milli sporcularımız, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs imkânından yararlanabiliyor. Buradaki amacımız, gençlerimizin üniversite döneminde eğitimleriyle sporları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamaları. Hem eğitimlerine devam etsinler hem de spor hayatlarını başarıyla sürdürebilsinler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılabilecek”

Spor kompleksinin yaklaşık 300 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildiğini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yatırımın 200 milyon TL’sinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, 100 milyon TL’sinin ise belediye tarafından karşılandığını söyledi. Kompleksin yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Çiftçi, “Şu an içinde bulunduğumuz basketbol sahası, 3 bin 500 kişilik tribünüyle hizmet verecek. Sadece bu salon değil, aynı anda 9 farklı branşta antrenman ve müsabakaların yapılabileceği salonları içeren büyük bir kompleks” şeklinde konuştu.

Spor kompleksinin çocuklar ve gençler için önemli bir kazanım olduğunu belirten Çiftçi, “Burada çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmasını, aynı zamanda hayallerinin peşinden koşarak kendilerini geliştirmelerini istiyoruz” diye konuştu.