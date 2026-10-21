ÇAYKUR’dan Türkiye ekonomisine yerli ve milli hamle Çaykopit

Türkiye’nin çay üretim merkezi Rize’de geliştirilen Çaykopit projesi, tarımsal atıkların ekonomik değere dönüştürülmesini ve yerli tarımsal girdilerin geliştirilmesini hedefliyor. ÇAYKUR tarafından geliştirilen ürün, çay işleme sürecinde ortaya çıkan lifli atıkların özel işlemlerden geçirilmesiyle elde ediliyor. Modern seracılıkta, fide üretiminde ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan ithal kokopite yerli alternatif olarak geliştirilen Çaykopit’in, tarımsal üretimde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunması hedefleniyor.

ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, projenin temel hedeflerinden birinin yurt dışına ödenen dövizin Türkiye’de tutulması olduğu belirtildi. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim’in de vurguladığı hedef doğrultusunda, çay üretiminden geriye kalan lifli atıkların tarımsal üretimde kullanılabilecek bir girdiye dönüştürülmesi amaçlanıyor. Ürünün ticarileşmesi ve yaygın biçimde kullanılmasıyla ithal yetiştirme ortamlarına ayrılan kaynağın azaltılması ve yerli kaynaklardan daha fazla yararlanılması hedefleniyor.

Türkiye’deki seracılık sektörü için önemli bir girdi

Yapılan açıklamada Türkiye’nin, örtü altı tarım alanı büyüklüğü bakımından dünyada dördüncü, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 1995 yılında yaklaşık 363 bin dekar olan toplam örtü altı tarım alanı, 2024 yılında 776 bin dekara ulaştı. Aynı dönemde plastik sera alanında yüzde 317 artış kaydedildi.

Hindistan cevizi üretiminin yoğun olduğu ülkelerden ithal edilen kokopit’in Türkiye’deki seracılık sektörü için önemli bir girdi olarak kullanıldığının ifade edildiği açıklamada “Çaykopit projesiyle bu alandaki ithal ürüne yerli bir alternatif geliştirilmesi ve çay işleme atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde yürütülen ön denemelerde Çaykopit kullanılarak kabak, fasulye ve domates yetiştiriciliği gerçekleştirildiği de belirtildi.

Üniversitelerle iş birliği içinde geliştiriliyor

Proje kapsamında seralarda gerbera ve domates yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü devam eden çalışmalarla ürünün farklı bitki türlerinde kullanımına ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Projenin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yürütücülüğünde; ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, KTÜ ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldüğünü açıklayan ÇAYKUR, proje kapsamında ürünün standardizasyonu ve ticarileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek Çaykopit’in sebze yetiştiriciliği ve fide üretimi yanı sıra süs bitkileri yetiştiriciliği, saksı harçları ve peyzaj uygulamalarında da kullanılabilecek yerli bir tarımsal girdi olma potansiyeli bulu