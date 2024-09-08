Çekirdeksiz kuru üzüm miktar bazında 8 yılın en düşük sezonunu geçirdi

İZMİR / EKONOMİ

Çekirdeksiz kuru üzümde döviz getirisindeki yüzde 11’lik artışa karşın, miktar bazında ihracat yüzde 20’lik düşüşle 259 bin tondan 207 bin tona geriledi. Bu azalışta çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesindeki düşüş etkili oldu.

İklim değişikliği rekolteyi düşürdü

Çekirdeksiz kuru üzümün ihracatındaki miktar düşüşünün altındaki nedenin iklim değişikliği olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023/24 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin uzun yıllar ortalamasının 100 bin ton altında kaldığını, 2024/25 sezonunda da rekoltenin geçen sezonlardaki ortalamanın altında kalacağına dair ipuçları verdiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan çekirdeksiz kuru üzümün kansızlığa iyi gelen, enerji seviyesini yükselten, kalp sağlığını destekleyen, sindirime yardımcı olan ve diş çürümelerine karşı etkili olan bir besin olduğunu vurgulayan Işık, “Türkiye’de Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde dünyanın en kaliteli çekirdeksiz kuru üzümünü yetiştiriyoruz. Üzüm üreticilerimiz 1 yıl bağlarına çiçek gibi bakıyorlar. İhracatçılarımızda dünyanın dört bir tarafına ihracatımızı artırmak için çaba gösteriyorlar. Üretici ve ihracatçılarımızın uyumuyla önümüzdeki yıllarda da dünya liderliğimizi koruyacağız. İhracatımızda miktar bazında yüzde 20’lik düşüş olmasına karşın döviz gelirimizin yüzde 11 artması Türk ihracatçısının başarısını, dinamik çalışmasını ve Türk üzümünü doğru pazarladığını gösteriyor. 2024/25 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 500 milyon doların üzerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.