Çelebi Group, 5 yılda sektörlerinde liderliği hedefliyor

Çelebi Group Genel Müdürü Akın Çelebi, şirketin 28 yıl önce Trabzon'da kurulduğunu hatırlatarak, büyümelerine rağmen merkezlerini taşımayı hiçbir zaman düşünmediklerini belirterek "Şirketimiz 28 yıl önce Trabzon'da kuruldu. Burayı asla terk etmedik. Trabzon için çalışıyoruz. Burada kazandığımızı yine memleketimizde yatırıma ve istihdama dönüştürdük. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda büyük projeye imza attık buna karşın Trabzon'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedik. Çünkü bizim memleketimiz burası. Trabzon'un kalkınmasını istiyoruz" dedi.

Kurumsal yapıları ve teknik kadrolarıyla her ölçekte projeyi üstlenebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirten Çelebi, AR-GE yatırımları ve kaliteli üretim anlayışıyla sektörün beklentilerine cevap verdiklerini ifade etti. Çelik konstrüksiyon alanında bugüne kadar çok sayıda prestij projesinde görev aldıklarını belirten Çelebi, Trabzon Forum, Bayrampaşa Forum ve Cevahir Alışveriş Merkezi projelerinde yer aldıklarını söyledi.

Fabrika kuran fabrika olduk

Yurt dışındaki en büyük projelerinin Gürcistan'daki Grand Mall Alışveriş Merkezi olduğunu aktaran Çelebi, "65 bin metrekarelik Grand Mall AVM'nin çelik konstrüksiyon ve dış cephe dahil tüm işlerini tamamladık. İlk yurt dışı projemiz ise 2010 yılında Batum'da gerçekleştirdiğimiz Lamine Grup rezidans projesiydi" diye konuştu.

Daha çok fabrika, lojistik merkezi, AVM ve sanayi yapıları gibi büyük ölçekli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Çelebi, "Projelerimizin yaklaşık yüzde 90'ı anahtar teslim olarak hayata geçiriliyor. Projesini çiziyor, ruhsat işlemlerini tamamlıyor, hafriyattan betonarmeye, çelikten cephe kaplamasına, elektrik ve mekanik sistemlerden tapu teslimine kadar tüm süreci tek elden yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

2004 yılında çelik sektörüne girdiklerinde en önemli hedeflerinin "fabrika kuran fabrika" olmak olduğunu dile getiren Çelebi, bu hedefi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik bina üretiminde yıllık ortalama 80-100 bin metrekare kapalı alan gerçekleştirdiklerini belirten Çelebi, "Aylık 800 ila 900 ton çelik işleme kapasitemiz bulunuyor. Yıllık bazda yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alan üretebilecek kapasiteye sahibiz " ifadelerini kullandı.

AVM ve stadyum projelerinin sektörün en zor ancak katma değeri en yüksek işleri arasında yer aldığını vurgulayan Çelebi, "Bu projeler yüksek teknik bilgi, güçlü makine parkuru ve nitelikli üretim kabiliyeti gerektiriyor. Her firma bu işleri yapamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekâ tasarım süreçlerine entegre edildi

Teknik ofislerinde yaklaşık üç yıldır yapay zekâ destekli tasarım sistemlerini kullandıklarını ifade eden Çelebi, "Ana kriterleri biz belirliyoruz ancak birçok yardımcı tasarımı yapay zekâ desteğiyle hazırlıyoruz. Bu da hem verimlilik hem de proje geliştirme süreçlerinde önemli avantaj sağlıyor" dedi.

Şirket bünyesinde 6 inşaat mühendisi, 7 mimar, elektrik ve makine mühendisleri ile birlikte toplam 22 kişilik teknik ekip bulunduğunu belirten Çelebi, "Bu kadroyu büyük ölçüde kendi bünyemizde yetiştirdik. Yeni mezun mühendisleri istihdam ederek deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Burada yetişen birçok çalışma arkadaşımız daha sonra Amerika, Rusya ve Afrika ülkelerinde görev aldı" diye konuştu.

Gürcistan'da 15 yıllık yapılanma

Çelebi Group'un Gürcistan pazarında 15 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Çelebi, ülkede kendi şirketleri, hukuk, finans ve muhasebe birimleriyle entegre bir yapı oluşturduklarını söyleyerek "Bölgenin en büyük inşaat gruplarıyla ana yüklenici veya tedarikçi olarak çalışıyoruz. Gürcistan'da 150'nin üzerinde çalışanımız bulunuyor” dedi. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük yatırımın Batum'da hayata geçirilen 160 milyon dolarlık yaşam kompleksi olduğunu ifade eden Çelebi, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Batum Havalimanı girişinde, denize sıfır konumda inşa ettiğimiz projede 1.650 daire, 140 otel odası, 7 bin metrekare casino alanı ve 24 bin metrekare ticari alan bulunuyor. Sonsuzluk havuzundan spor salonuna, güzellik merkezinden bankaya kadar tüm sosyal donatıları içinde barındıran bir yaşam kompleksi inşa ettik. Bütçe açısından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük proje oldu." Batum'daki projeye benzer ölçekte bir yaşam kompleksini Trabzon'a kazandırmak istediklerini anlatan Çelebi, " Batum'da yaptığımız proje ölçeğinde bir yapıyı Trabzon'da hayata geçirmek istiyoruz. Bu, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor " dedi.

Sürmene'de lojistik merkez yatırımı planlanıyor

Sürmene'de 52 dönümlük arazi üzerinde lojistik merkez yatırımı planladıklarını açıklayan Çelebi, projede 42 adet yaklaşık 800 metrekarelik deponun yer alacağını belirterek, 'Bölgede özellikle Gürcistan'a ihracat yapan firmalar için önemli bir lojistik üs oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Çelebi Group'un Trabzon'un üç farklı ilçesinde toplam 55 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olduğunu belirten Çelebi, Gürcistan'da da 6 bin 200 ve 5 bin 800 metrekare büyüklüğünde iki tesis bulunduğunu söyledi. Yan tesislerle birlikte toplam üretim alanının 70 bin metrekarenin üzerine çıktığını ifade eden Çelebi, Türkiye'de projelere bağlı olarak 400-450, Gürcistan'da ise yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti." Önümüzdeki beş yıllık hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelebi, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Büyümemizi üretim kalitesi, teknik yetkinlik ve anahtar teslim proje kabiliyetimizle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.