Çelebi, “ Su Ürünleri İhtisas OSB artık zorunluluk"

Trabzon'da su ürünleri sektörü, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında en fazla yatırım çeken alan olmayı sürdürüyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, son iki yılda teşvik başvurularının önemli bölümünün su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme tesislerine yönelik olduğunu belirterek, somon üretimi ve ihracatındaki artışın yeni yatırımları beraberinde getirdiğini söyledi. Çelebi, sektörün büyümesini sürdürebilmesi için Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasının artık acil bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

TSO Başkanı Erkut Çelebi, Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik başvurularında su ürünleri sektörüne büyük bir ilgi olduğunu belirterek, geçen yıl teşvik almaya hak kazanan 10 projeden 8’i ile bu yıl ön başvurusu yapılan 25 projeden 9’unun su ürünleri yetiştiriciliği ve işlemesiyle ilgili olduğunu söyledi. Çelebi,” Özellikle somon üretimi ve ihracatındaki büyük artış yeni projelerle destekleniyor. Trabzon, ülkemizin mavi ekonomi çalışmalarına büyük güç veriyor” dedi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Trabzon'un en başarılı iller arasında yer aldığını belirten TTSO Başkanı Erkut Çelebi, “2025 yılında 10 proje teşvik almaya hak kazandı. Toplam 5 milyar lira yatırım tutarı olan bu projelerin 4,5 milyar liralık bölümü su ürünleri üretimi ve işlemesi alanında. Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi desteğinde 8 firma teşvik almaya hak kazandı ve istihdam hedefi bin 605 kişi. Ayrıca endüstriyel ağ üretimi ile elektrikli tekne ve yat üretiminde de birer proje desteklenecek, böylece 10 projede toplam istihdam bin 773 kişiye yükselecek” diye konuştu.

Su ürünleri 2026’da gözde sektörlerden oldu

Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 yılı başvurularında ise toplam 7 milyar lira yatırım tutarlı 25 proje için ön başvuru yapıldığını vurgulayan Başkan Çelebi şu bilgileri verdi:

“Bu yıl da su ürünleri yatırımlarına 9 başvuru alındı. Toplam 4,1 milyar lira yatırım bedeli ve 413 kişi istihdam hedefi var. 2026 yılında ayrıca alternatif turizm yatırımları desteğine 8, ağaç ve orman ürünleri ile modüler mobilya üretimine 6, tıbbi ve aromatik bitkilerle katma değerli ürünler üretimine de 2 firmamız ön başvuruda bulundu. Ör başvurusu yapılan toplam 25 projenin ön görülen istihdam hedefi ise bin 331 kişi.”

Su Ürünleri İhtisas OSB acil ihtiyaç haline geldi

Başkan Çelebi, son iki yılda su ürünleri yetiştirme ve işleme tesisi projelerine gösterilen yoğun ilginin kentin bu sektördeki potansiyelini de ortaya koyduğunu ifade ederek, “Şu anda balık işleme tesislerimiz ağırlıklı olarak Beşikdüzü OSB’de bulunuyor. Ama bu tesislerin bir arada olacağı bir Su Ürünleri İhtisas OSB’si de Trabzon’un acil ihtiyacı haline gelmiş durumda. Her platformda bunu dile getiriyoruz. Çünkü bu tür yatırımların başlaması ve sonuçlandırılması arasında en az 10 yıllık bir zaman gerekiyor. Şimdiden başlamamız bu anlamda çok önemli. Özellikle Güney Çevre Yolu’na ulaşımı kolay olan, yerleşim yerlerinden uzak ve su kaynağı bulunan bir alanda Su Ürünleri İhtisas OSB’sini kurmak Trabzon’a ve bölgeye su ürünleri üretimi ve işlemesinde büyük katkı yapacaktır” ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2026 yılının ilk 5 ayında yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 73,7 milyon dolara ulaştı. Trabzon’dan 2025 yılında yaklaşık 180 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirilmişti.