Çelebi’den Zorlu Otel’in yeni sahibi Usta’ya hayırlı olsun ziyareti

TSO Başkanı Erkut Çelebi, ziyarette yaptığı değerlendirmede Zorlu Otel’in Trabzon’un turizm ve ticaret hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Otelin önceki sahibi Ahmet Nazif Zorlu’nun şehre ve Trabzonlulara duyduğu sevginin unutulmaması gerektiğini ifade eden Çelebi, Zorlu’nun kentte önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Zorlu Grand Otel’in Trabzonlu bir iş insanı tarafından satın alınmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Çelebi, “Zorlu Grand Otel, Trabzon tarihinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle turizmin ve 5 yıldızlı hizmet anlayışının öncülerinden olan otelin Usta ailesi tarafından satın alınmasından büyük mutluluk duyduk. Başta Mustafa Usta olmak üzere Usta ailesine yeni yatırımlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz” dedi.

Aynı hizmet anlayışını sürdüreceğiz

Zorlu Otel’in yeni sahibi iş insanı Mustafa Usta ise Ahmet Nazif Zorlu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde Zorlu’nun Trabzon’a duyduğu sevgiyi bir kez daha gördüklerini belirterek “26 yıl üst üste Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmuş Ahmet Nazif Zorlu’nun Trabzon’a duyduğu sevgi herkes tarafından bilinmektedir. Şehrimizin ticari hayatında, caddelerinde ve sokaklarında esnafımızla kurduğu güzel diyaloglar hafızalarımızdadır. Zorlu Grand Otel’i Usta Grubu olarak satın aldık. Otelin mevcut hizmet anlayışını koruyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ” diye konuştu.