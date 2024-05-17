Çelik: “İzmirli sanayicilerimiz girişimcilere sahip çıkmalı”

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) Girişimci Sanayici Buluşmaları etkinliği, Ege İhracatçı Birlikleri katkılarıyla İzmir’de gerçekleştirildi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde düzenlenen etkinlik programında iki saat süresince OGTY girişimci sunumları yapıldı. Etkinlik kapsamında Advoard Robotics projesinden Pınar Oğuz Ekim, lojistik ve e-ticaret depolarındaki verimsiz toplamanın önüne geçen otonom yazılım projesini anlatırken, iUGO Teknoloji’den Evren Özatay Filoların, dağıtımı şirketlerinin ve araç kiralama şirketlerinin mevcut işlemlerini optimize eden projesini tanıtırken Büyütech’ten Ömer Orkun Düztaş, gelişmiş kamera tabanlı çözümlerini, Car4Future’dan Oğuzhan Sarıtaş elektrikli araçlar için şarj çözümlerini, Connected Wise’dan Tolga Ercan da otonom araçlarda güvenli seyahat için akıllı trafik işaret sistemini tanıttı.

Yine Materix Nano Teknoloji’den Tevfik Altın, sürdürülebilirlik dostu derin teknoloji girişimlerini, Mechanica Yapay Zeka Teknolojilerinden İrfan Çolak, üretim planlama süreçlerini optimize eden yapay zeka çözümlerini, Scootable’dan Atakan Erbala araçların takibini ve yönetimini sağlayan IoT platformunu ve Wysee’den Mehmet Eren Bekin otomobillerde hasar tespitini hızlı ve hassas analiz eden yapay zeka teknolojisini aktardı.

“Bu yıl rekor tazelemek istiyoruz”

OGTY Girişimci Sanayici İzmir Buluşmalarının açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Amacımız sektörde yaşanan bu gelişmelere ve OGTY projelerine ülkemiz sanayicisinin ilgisinin artırmasını sağlamak. İzmirli değerli sanayicilerimizden beklentimiz her yıl yarışmamıza büyük ilgi gösteren girişimcilere sahip çıkmanız, onlara destek olmanız, yol göstermeniz. Otomotiv sanayicilerimizde büyük bir birikim ve tecrübe var. Bu tecrübe ve birikimi gençlerimizin yenilikçi fikirleri ile birleştirebilirsek otomotiv endüstrimizin geleceğini garanti altına alabiliriz” dedi.

Türkiye otomotiv sektörü olarak ihracat şampiyonu olan, son 18 yılda 77,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, istihdam ve katma değer başta olmak üzere pek çok yönden ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir endüstri konumunda olduklarını belirten Baran Çelik “Yüksek üretim kalitesi ile başta gelişmiş Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasite ve seviyede yer alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında 35 milyar dolarlık rekor ihracata ulaştık. Bu yıl ocak-nisan döneminde de otomotiv ihracatımız yüzde 5 artışla ve 11 milyar 876 dolara ulaştı. Bu yıl da hedefimiz geçen yılki ihracatın üzerine çıkarak rekor tazelemek olacak” dedi.

"Gençlere kapıları açacağız”

OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu da “Önceleri software’in aracın bir parçası olacağını kimse düşünmüyordu. Bu konuda projeler gelmeye başlayınca, yazılım teknolojilerinin otomobilin bir parçası olduğunu anlatmaya zorlandık. Ama geldiğimiz noktada artık gençler nasıl motive edilir, sanayiciler nasıl ikna edilir, bir know how oluştu. OGTY’de ilk günkü heyecanımız sürüyor. Yılların ardından elde ettiğimiz sonuçlar da iyi geliyor. Desteklediğimiz projeler 44 milyon dolar yatırım aldılar, 15,7 milyon dolar ciroya ve bin 362 kişilik bir istihdama ulaştılar. Ayrı bir gurur da bizim destek verdiğimiz girişimcilerin yaklaşık yüzde 68’inin şirketleşmiş olması. Bundan İTÜ ARI Teknokent’in de çok büyük katkısı var. Yarışmada bu yılki temamız Şehir içi Hareketlilik. Çünkü artık karbon ayak izi dünyanın başına bela. En önemlisi de şehirde yaşayanlar çünkü hava kirliliğine birebir maruz kalıyorlar. Dolayısıyla şehirlerimizi kurtarmak gerekli. Gençlerin bu konuda yeni projeler üreteceğine inanıyorum. İzmir’de de bu yapıyı oluşturmak istiyoruz. Gençler özellikle şehir içi çözümlerde L6 ve L7 sınıfı araçları duyacaksınız. Bunlar için yazılımlar veya bunları daha kullanışlı hale getirecek çözümler üretebilirsiniz” dedi.

OİB’in 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı himayesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlediği OGTY, bu yıl Şehir içi Hareketlilik” teması ile 23 Ekim tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilecek. OGTY’de bu yıl mobilite ekosistemini oluşturan otonom araçlar, paylaşımlı araçlar, nesnelerin interneti gibi hayatı hızla etkilemeye başlayan ve sektörün geleceğini belirleyecek yenilikçi teknoloji projeleri yarışacak. Bu yıl dereceye giren ilk beş projeye toplam 3 milyon TL nakdi ödülün dağıtılacağı OGTY’de, Patent Tescili Ödülü, Yurtdışı Eğitim Desteği ve ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka Programına Katılım Hakkı da verilecek.