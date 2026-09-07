Celiloğulları Grup, Konya’da ikinci akaryakıt istasyonu yatırımını Aytemiz markasıyla açtı

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya ekonomisine farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla katkı sunan Celiloğulları Grup, akaryakıt sektöründeki büyümesini yeni yatırımlarla sürdürüyor. Grubun ikinci akaryakıt istasyonu Aslım bölgesinde faaliyete geçti.

Aytemiz markasıyla hizmet verecek Celiloğulları Grup Aslım Şubesi; modern mimarisi ve teknolojik altyapısının yanı sıra geniş ürün çeşitliliğine sahip marketi, otomasyonlu araç yıkama sistemleri, ticari alanları, elektrikli araç şarj istasyonları ve hijyen standartları yüksek lavabo alanlarıyla dikkat çekiyor.

AÇILIŞA ÖZEL AKARYAKITTA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte Celiloğulları Grup, Konyalı sürücülere yönelik açılışa özel akaryakıt kampanyası da başlattı.

Kampanya kapsamında motorinin litre fiyatı 81,99 TL, benzinin litre fiyatı ise 78,88 TL olarak uygulanıyor. Celiloğulları Grup, açılışa özel fiyat politikasıyla özellikle motorin kullanıcılarına önemli bir fiyat avantajı sunmayı hedefliyor.

ESKİCİ: “AKARYAKITTA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Celiloğulları Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Eskici, grubun Konya’ya yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam edeceğini belirterek, Aslım’daki yeni istasyonun yalnızca akaryakıt alınan bir nokta değil, sürücülerin birçok ihtiyacına cevap verebilecek modern bir tesis olarak tasarlandığını söyledi.

Eskici, “Celiloğulları Grup olarak inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki çalışmalarımızın yanında akaryakıt sektöründe de büyümeye devam ediyoruz. İlk istasyonumuzu Konya-Seydişehir yolu Erenkaya mevkisinde yeni yüzüyle hizmete açmıştık. Şimdi de Aslım Caddesi ile Ereğli yolunu birleştiren Okyar Caddesi’nde (KOBİSAN 4 karşısında) ikinci istasyonumuzu Konya’nın hizmetine sunduk” dedi.

Yeni yatırımlarında müşteri memnuniyetini merkeze aldıklarını ifade eden Eskici, “Aslım Şubemizi teknolojik altyapısından marketine, otomasyonlu yıkama sistemlerinden elektrikli araç şarj ünitelerine kadar günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırladık. Amacımız kaliteli hizmeti, güvenilir akaryakıtı ve avantajlı fiyatları aynı noktada buluşturmak” ifadelerini kullandı.

“KONYA’YA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Celiloğulları Grup’un büyüme hedeflerinin devam ettiğini kaydeden Muhammed Eskici, Konya’ya duydukları güvenin altını çizerek, “Biz bu şehirde büyüdük ve yatırımlarımızı yine bu şehre yapıyoruz. Attığımız her adımda Konya ekonomisine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Akaryakıt sektöründeki yatırımlarımızı da aynı anlayışla sürdüreceğiz. Aslım Şubemizin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.