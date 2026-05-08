“CELLAT” mavi vatan için göreve hazırlanıyor

Güray GÜRDAL / MERSİN

SAHA 2026 kapsamında tanıtılan CELLAT, özellikle denizlerdeki asimetrik tehditlere karşı geliştirilmiş yüksek hızlı ve düşük görünürlüklü yapısıyla dikkat çekti. İnsansız deniz sistemleri üzerine çalışmalarıyla öne çıkan Kayacı Savunma tarafından geliştirilen platformun, “Mavi Vatan” konsepti doğrultusunda kritik görevlerde kullanılması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 1,7 metre genişliğe sahip olan CELLAT, 50 knot seviyesine ulaşan süratiyle sınıfındaki iddialı platformlar arasında gösteriliyor. Araç ayrıca 450 deniz mili operasyon menzili ve 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Proje hakkında bilgi veren Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, platformun düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyetinin özellikle kıyı savunması, kritik tesis güvenliği ve sürat gerektiren operasyonlarda önemli avantaj sağlayacağını ifade etti.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirildi

Üniversite-sanayi iş birliği modeliyle geliştirilen CELLAT’ın tasarımından yazılımına, gövde üretiminden kontrol sistemlerine kadar tüm süreçlerin yerli mühendislik altyapısıyla gerçekleştirildiğini belirten Kayacı, şirketin daha önce geliştirdiği insansız deniz aracı OKHAN’dan edinilen saha tecrübelerinin yeni platforma doğrudan aktarıldığını kaydetti.

“Kısa sürede operasyona hazır hale gelecek”

Projeye yaklaşık bir yıl önce başladıklarını belirten Kayacı, insansız deniz araçları konusunda uzun süredir sahada aktif test faaliyetleri yürüttüklerini söyleyerek, son dönemde dünyada yaşanan çatışmaların insansız sistemlerin önemini daha da artırdığına dikkat çekti. Kayacı, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarına yerli çözümler geliştirmek amacıyla projeyi hızlandırdıklarını belirtti. CELLAT’ın uydu haberleşme altyapısı sayesinde uzun menzilli görevlerde etkin şekilde kullanılabileceğini aktaran Kayacı, platformun kısa süre içinde kapsamlı deniz testlerine başlayacağını açıkladı.

Küresel pazarda da hedef büyük

Ekonomik maliyet avantajı ve yüksek operasyonel kabiliyetleriyle dikkat çeken CELLAT’ın yalnızca iç güvenlik ve savunma ihtiyaçları için değil, ihracat potansiyeli açısından da önemli bir ürün olmasını hedeflediklerini aktaran Kayacı, SAHA 2026’da ilk kez sergilenen platformun, yabancı askeri heyetler ve savunma sanayii temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.