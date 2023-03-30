Cellofoam Ses Yalıtım, üretim kapasitesini yüzde 40 artırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan üretim tesisi ile otobüs, tramvay, metro ve midibüs gibi toplu taşıma araçları başta olmak üzere iş makineleri ve zırhlı araçlara yönelik her türlü yalıtım ihtiyacını karşılayan Cellofoam, savunma sanayine yönelik ağır şartlara uyum sağlayacak ürünleri ile dikkat çekiyor. Artan projelere daha hızlı ve daha kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Cellofoam Ses Yalıtım Ürünleri Türkiye Genel Müdürü Gülhan Onrat, bu kapsamda makine ve ek bina yatırımlarına yöneleceklerini söyledi.

Almaya Biberach’ta 1963 yılında kurulan firmalarının Almanya’da iki, Çekya ve Türkiye’de bir üretim tesisi bulunduğunu aktaran Onrat, Avrupa ağırlıklı olmak üzere dünyanın pek çok noktasında satış ekibi ve temsilcilikleri bulunduğunu açıkladı. Gürültü kontrolünde uzmanlaştıklarını vurgulayan Onrat, akustik başta olmak üzere ses, ısı ve titreşim izolasyonları alanlarında faaliyet yürüttükleri bilgisini paylaştı. Cellofoam’un, endüstriyel teknik ses yalıtımı ve ses sönümleme ürünleri bakımından sektörün önde gelen firmalarından biri olduğunun altını çizen Gülhan Onrat, “Montaja hazır ürünlerimiz, ağırlıklı olarak yumuşak sünger ve keçe bazlı (PUR, PE, PES, karışık elyaf ) olup akustik özelliklere sahiptir. Bütün bu özellikler firmamızın kendi geliştirdiği prosesler ve patentlerle sağlanıyor. Kaliteli sönümleme süngerleri üretmek amacıyla sünger işleme uygulanan Cello® prosesi ile lamine prosesi yardımıyla çok çeşitli ve akustik olarak birbiriyle uyumlu kombine ürünler üretebilme yeteneğimiz var. 60 yıllık tecrübemizle laminasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak alevli ve kuru yapıştırmalı laminasyon proseslerine sahibiz” diye konuştu.

Cirosu 55 milyon Euro'yu geçti



Firmalarının 4 modern üretim tesisi, 14 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer aldığına dikkat çeken Gülhan Onrat, “Savunma sanayi sektöründeki projeler kendilerine özgü ihtiyaçlar gösterdiği için butik çözümler sunmaktayız. Müşteriye özel çalışmalarımız ile standart ürünlerimizi bir araya getirdiğimizde 14 binden fazla ürünümüzle 2022 yılındaki ciromuz 55 milyon Euro'yu aştı. Grup olarak 6 kıtaya, Cellofoam Türkiye olarak ise sınır komşularımız başta olmak üzere Ortadoğu ve Balkan ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl üretimimizin yüzde 10’unu ihraç ettik. Önümüzdeki dönemde bu rakamı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektör, her yıl inovasyonla büyüyor



Türkiye’de farklı sektörlerin bilimsel dayanağa sahip olmadan yalıtım sektörüne giriş yaptığına işaret eden Gülhan Onrat, şöyle konuştu: “Bu durum müşteriler tarafından zaman içinde fark edilse de zaman ve maddi kayıplara sebep oluyor. İzolasyon sektörü bilimsel gelişmelere açık olan ve her yıl inovasyonla geliştirilen hammaddeler ile büyüyen bir alan olarak göze çarpıyor. Sürekli gelişen ve kaliteden taviz vermeyen çözüme dayalı hizmet anlayışına sahibiz. Ayrıca müşterilerimize sağladığımız satış sonrası destekle sektörlerinde bir adım öne geçmelerine yardımcı oluyoruz.”