Cemil Tugay: “Kooperatif meselesinde gerçekler çarpıtılıyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, son zamanlarda İzmir’in gündeminde olan kooperatif soruşturması ve toplanmayan çöplerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Tugay, kooperatifler üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ve bu süreçte yaşanan hukuki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Önceki başkan Tunç Soyer döneminde başlatılan uygulamanın Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı raporlarıyla hukuka aykırı bulunduğunu belirten Tugay, kendisinin ve belediye yönetiminin bu nedenle sürecin muhatabı durumuna geldiğini dile getirdi. Tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski yöneticilerine ilişkin de konuşan Tugay, “Bu davaların tutuksuz sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Serbest bırakılmaları bizim de talebimizdir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklu yargılandığı kooperatif soruşturmasının detaylarını paylaşan ve haksız yere suçlandığını dile getiren Tugay, “Kooperatif konusunda biz hiçbir makama, savcılığa şikayette bulunmadık. Yargılamaların tutuklu yapılmasını doğru bulmuyoruz. Suçlanan kişiler zaman zaman adımı geçirerek, benim görev gelmemin ardından kooperatif inşaatlarının durdurulduğunu söylüyorlar. Bu, düzeltmeye ihtiyaç duyan bir iftira. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar önce Örnekköy, Gaziemir ve Ege Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanları belirledi ve bir model üzerinden projeleri üstlendi. Hak sahipleriyle anlaşma yapılıyor, tapular belediyeye geçiyor, kat karşılığı müteahhide veriliyor ve projelendirme tamamlanıyordu. Bu şekilde Uzundere 1-2, Örnekköy 1-2 ve 5. etap ile Gaziemir 2. etap ihaleleri yapıldı; Ege Mahallesi’nde ise inşaat devam ediyor” dedi.

Tunç Soyer döneminde başka bir model uygulandığını ifade eden Tugay, “İZBETON’a yapım işini mecliste verdik. İZBETON yüklenici oldu fakat daha sonra kendi yapmak yerine iş insanlarına, yani paralarını koyarak bir araya gelecek olan kişilere bunu yaptırma kararı aldı. Kendi sözleşmesini kooperatiflere devretmiş oldu. Fakat yapı kooperatifleriyle ilgili süreç değişik şekillerde itirazlara maruz kaldı” dedi.

Sayıştay ve Bakanlık müfettişlerinin ileride kamu zararı oluşmaması için inşaatların durdurulmasını talep ettiğini hatırlatan Tugay, “İçişleri Bakanlığı müfettişi bunu Temmuz 2024’te raporladı. Beş kooperatifle ilgili İZBETON’un sözleşmesi vardı. Ancak inşaatların yalnızca yüzde 22’si tamamlanmıştı, süreler dolmuş, ruhsat bile alınmamıştı. Böyle bir durumda ‘devam edeceğiz’ deme şansımız yoktu” dedi.

“O inşaatları biz yapmasaydık hiç yapılmamış olacaktı” diyen Tugay, “Bizim dönemimizde işler durmuş değildi, biz devraldığımızda zaten yüzde 2-3 seviyesindeydi. Hak sahipleri de kooperatif üyeleri de mağdurdu. Kimseyi kapalı kapılar ardında iktidarla anlaşmakla suçlamasınlar. Ahlaksız bir ilişkinin içinde olmadık. Sorunu çözmeye odaklıyız” ifadelerini kullandı.

“Çöp toplama sorumluluğu ilçe belediyelerine ait”

İzmir’de son günlerde gündeme gelen çöp sorununa değinen Tugay, konunun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini belirterek, “Metropolde yaşıyoruz, her gün 6 ton atık çıkıyor. Bunun siyaseti olmaz, herkesi ilgilendirir. Atık yönetimi üç aşamalı: toplama, transfer ve bertaraf. Toplama ilçe belediyelerin sorumluluğunda, bertaraf ise Büyükşehir’e ait. İlçe belediyelerimizde yaşanan işçilerin iş bırakması sonucu gündemde böyle bir sıkıntı var. Arkadaşlarımız bir an önce kendi belediyeleriyle ilgili önlemleri almalı ve sorunları halletmeli. Biz üzerimize düşeni yapacağız ancak üç buçuk yıl boyunca biz toplayacağız diyemem. Ödemelerini biz yapacağız da diyemem. Tüm ilçelere ayrı ayrı yardımcı oluyoruz” dedi