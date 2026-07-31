Cengiz Aygün: “Doluluk var, karlılık yok”

İREM CEYLİN DEMİRCAN

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, 2026 turizm sezonunun beklentilerin gerisinde seyrettiğini belirterek, otellerde doluluk oranlarının yüksek görünmesine rağmen bunun büyük ölçüde fiyat indirimleriyle sağlandığını söyledi. Bölgede yerli turistin sektöre önemli destek verdiğini ifade eden Aygün, 2027 sezonunda ise özellikle İngiltere pazarındaki daralmanın en önemli risklerden biri olduğunu dile getirdi.

2026 turizm sezonunun beklentilerin gerisinde başladığını belirten Aygün, “İran-İsrail gerilimi, ABD'nin bölgedeki gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında arzu ettiğimiz performansa ulaşamadık. Ancak bayramın ardından okulların kapanmasıyla birlikte temmuz ayında doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ağustos ve eylül aylarında da hareketliliğin sürmesini bekliyoruz. Buna rağmen genel tabloya baktığımızda 2026 sezonu, performans açısından 2025'in gerisinde seyrediyor” dedi.

Doluluk oranlarının kârlılığı yansıtmadığını ifade eden Aygün, “Otellerde doluluk sağlanıyor ancak bu doluluk kârlılık anlamına gelmiyor. Kontrat fiyatlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle otelleri boş bırakmamak adına çeşitli fiyat avantajları ve kampanyalarla doluluk oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yerli turist sezonun en önemli destekleyicisi”



Yerli turistin sezonun en önemli destekleyicisi olduğunu belirten Aygün, “Bölgedeki misafir profilimizin yüzde 50'den fazlasını yerli turist oluşturuyor. Avrupalı turistten kaynaklanan boşluk büyük ölçüde Türk misafirlerle dolduruldu. Yerli turist, bu sezon oteller açısından adeta dengeleyici unsur oldu” dedi.

2027 sezonuna ilişkin erken rezervasyon verilerini de değerlendiren Aygün, “Marmaris ve Dalaman destinasyonları açısından en önemli pazarımız İngiltere. Ancak mevcut verilere göre İngiltere pazarında 2025'e kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk bir gerileme öngörüyoruz. Bu bizim açımızdan önemli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Avusturya gibi yeni pazarlara yöneliyoruz. Mayıs ayından itibaren Dalaman'a Avusturya'dan haftada bir veya iki direkt uçuş başlamasını hedefliyoruz. Bunun yanında farklı pazarlarda da tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Fuarlar bizim için önemli bir lobicilik platformu”



Turizm fuarlarının yeni pazarlara ulaşmada önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Aygün, "Fuarlar bizim için yalnızca tanıtım değil, aynı zamanda güçlü bir lobi ve pazarlama platformu. Hangi pazarda daha etkili olabileceğimizi belirleyerek fuar takvimimizi buna göre oluşturuyoruz. İngiltere, Rusya, Almanya ve Almanca konuşan ülkeler bizim açımızdan öncelikli pazarlar. Bu fuarlarda tur operatörleri ve hava yolu şirketleriyle yaptığımız görüşmeler sayesinde pazarın beklentilerini doğrudan değerlendirme fırsatı buluyoruz" dedi.

Marmaris'in yeni pazarlara açılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aygün, “Son iki yılda Marmaris'te yaklaşık 6 bin Avusturyalı emekli misafiri ağırladık ve memnuniyet oranı yüzde 97-98 seviyelerine ulaştı. Bunun üzerine Avusturya'daki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. 2027 yılı itibarıyla Dalaman'a Avusturya'dan haftada bir veya iki direkt uçuş başlatılması için çalışmalar yürütüyoruz. Böylece bölgeye yeni bir pazar kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Polonya pazarı bizim için önemli bir atak olabilir”



Alternatif pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aygün, “Polonya pazarı sürekli büyüyor ve bu pazarda yükselen bir grafik yakaladık. Hollanda pazarında geçmişte elde ettiğimiz başarıyı yeniden yakalamak için tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarımıza devam ediyoruz. İngiltere ise hâlâ bölgemizin en önemli pazarı olmayı sürdürüyor. Mevcut pazarlardaki gücümüzü korurken yeni destinasyonlardan daha fazla turist çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.