Çeşme, Big Fish Türkiye’nin 18. yılında dünya devlerini ağırlayacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin önde gelen sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye, 18. yılında paydaşları ile bir araya geldi. Etkinlikte, 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Big Fish Türkiye 2026’nın yeni dönem hedefleri, uluslararası katılımı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve programı paylaşıldı. 2007 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Big Fish Türkiye, bu yıl Türkiye ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden ekipleri Çeşme’de buluşturacak. 45-50 tekne ve yaklaşık 200 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Türk ve yabancı bayraklı tekneler yer alacak.

Uluslararası rekabet Çeşme’de

Big Fish Türkiye 2026’da uluslararası katılım da güçleniyor. İtalya, İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden en az 5 üst düzey takımın turnuvada yer alması planlanıyor. Uluslararası ekiplerin Türk takımlarıyla aynı parkurda mücadele etmesi, yerli sporculara kendi ülkelerinde farklı seviyelerdeki ekiplerle yarışma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunacak.

Organizasyonun liderliğini ve başhakemliğini üstlenen Ertuğrul İçingir, “Hayalim, sporun uluslararası platformunda ülkemi ve bayrağımı temsil ederek Türkiye’nin adını dünyaya duyurabilmekti. Son 20 yılda sporculuktan organizasyon tarafına uzanan yolculuğumda, Big Fish Türkiye’yi bir üst seviyeye, uluslararası standartlara taşımak için çalışıyoruz. Bu yıl İtalya, İspanya, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden, uluslararası seviyede başarılı en az 5 takımı turnuvamızda ağırlayacağız. Böylece Türk sporcular, kendi ülkelerinde dünya çapında rakiplere karşı mücadele etme ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı bulacak. Benim için önemli olan, yarışmacılarımıza bu heyecanı yaşatmak, onları geliştirmek ve sportif balıkçılığın uluslararası ölçekte daha güçlü bir noktaya taşınmasına katkı sağlamak. 24-27 Eylül’de Çeşme’de olacağız. Denize ve balığa aşık herkesi Big Fish Türkiye’ye bekliyoruz” diye konuştu.

“Yakala-Bırak-Yaşat” ile sürdürülebilir balıkçılık

Big Fish Türkiye, sportif rekabetin yanı sıra deniz ekosisteminin korunmasına yönelik yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Turnuvada avlanan balıkların ihtiyaç kadarının tutulması, diğerlerinin ise sağlıklı şekilde denize bırakılması teşvik edilecek. “Yakala-Bırak-Yaşat” anlayışıyla sürdürülebilir balıkçılık konusunda farkındalık oluşturulması ve deniz yaşamının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Big Fish Türkiye 2026, sportif balıkçılığın yanı sıra gastronomi ve sanat etkinlikleriyle de kapsamını genişletiyor. Turnuvanın Gastronomi Sponsoru Taste of Türkiye, program kapsamında Michelin yıldızlı şefleri ve Türkiye’nin seçkin restoranlarını ağırlayacak.

Big Fish Türkiye 2026, 24-27 Eylül tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleştirilecek. Organizasyonun bu yılki paydaşları arasında Otokar, Foto, Korkmaz, Mormarin, Neta ve Setur Çeşme Marina yer alıyor.