Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Mersin ekonomisine hız katacak

Toplam 53 kilometre uzunluğundaki otoyol, 42 kilometrelik ana gövde ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Proje tamamlandığında Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresinin 18 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Bu süre kısalması, özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçerek hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için bölgenin cazibesini artıracak.

“Bu proje Mersin’in turizm gelirlerini artıracak”

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, otoyolun Kızkalesi etabında yaptığı incelemelerde projenin Mersin için taşıdığı ekonomik öneme dikkat çekti. Kıratlı, Çukurova Havalimanı’nın hizmete girmesiyle birlikte turizm bölgelerinin bütüncül bir yapıya kavuşacağını, otoyolun da bu entegrasyonun en önemli ayaklarından biri olacağını vurgulayarak, “Bu proje Mersin’in turizm gelirlerini artıracak, ticaretin hızlanmasını sağlayacak ve kent ekonomisine uzun vadeli katkılar sunacak” dedi.

“Bu yol üzerinden 2,2 milyar TL’lik akaryakıt tasarrufu sağlanacak”

Yüzde 84 fiziki ilerleme sağlanan projede yaklaşık 900 makine ve ekipmanın görev yaptığını belirten Kıratlı, çalışmaların planlanan takvimin önünde gittiğini ve otoyolun 2027 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Otoyolun devreye girmesiyle birlikte mevcut yollarda zaman zaman 3-4 saate varan yolculukların sona ereceğini belirten Kıratlı, yalnızca bu yol üzerinden sağlanacak akaryakıt tasarrufunun yaklaşık 2,2 milyar TL olmasının öngörüldüğünü ifade etti. Bu tasarrufun, hem vatandaşın bütçesine hem de ülke ekonomisine doğrudan katkı sunacağına dikkat çekti.

“Kentin ekonomik vizyonu açısından kritik bir yatırım”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır da otoyolun kentin ekonomik vizyonu açısından kritik bir yatırım olduğunu belirtti. Çakır, Silifke aksında ticaretin hızla geliştiğini, bölgedeki turizm potansiyeli ve devam eden büyük yatırımlarla birlikte otoyolun Mersin’i çok daha güçlü bir ekonomik yapıya taşıyacağını söyledi. İlçeler arası ulaşımın hızlanmasının, ticaret hacmini büyüteceğini ve yatırım iştahını artıracağını vurguladı.