ÇEŞTOB’un eski başkanı Yakup Demir, Bali’ye yatırım yaptı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla turizmde dünyanın en cazip destinasyonlarından biri. Ancak, bu potansiyele rağmen, turizm sektörü artan maliyetler, personel sıkıntısı ve ekonomik dalgalanmalar gibi zorluklarla sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Son yıllarda artan bu sıkıntılar, sektör temsilcilerini farklı arayışlara itiyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği’nin (ÇEŞTOB) geçmiş dönem başkanı Yakup Demir de, bu zorlukları göz önüne alarak, sezonun 365 gün sürdüğü Endonezya’nın Bali adasına yatırım yaptı.

Türkiye’de turizm sezonunun sadece birkaç aya sıkışmış olmasının sektörel büyümenin önünde engel olduğunu ifade eden Demir, “Buraya yatırım yapmamın en büyük sebebi Çeşme’de sezonu uzatamamış olmamız. 6-7 ay boyunca boşta kalıyoruz. Hayatımı turizme adadım ama Çeşme’de bir arpa boyu yol alamadık. Bu sebeple kışın da turizm yapabileceğim bir destinasyon ararken Bali’yi buldum. 23 villadan oluşan bir tatil sitesi hazırlamaya başladık. Tesisimizi nisan ayında hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye’de çalışacak personel bulamıyoruz”

Türkiye’de hayat pahalılığının turizmde de olumsuz etki yaptığını belirten Demir, “Ülkemizde en büyük sorun istihdam. Personel bulamadığı için otellerini açamayan ya da sezon başladıktan 1-2 ay daha geç açan oteller var. Bali tam bir turizm cenneti. Bu yüzden de çok sayıda turizm personeli var. Bali’de bir işçi yevmiyesi, bizim paramızla 350 lira. Asgari ücret, yine bizim paramızla 5 bin lira. Türkiye ile kıyasladığımda çok ucuz ve işveren için çok daha mantıklı. Burada 5 ortak 3 okulla birlikte insan kaynakları şirketi kurduk ve buradan Türkiye’ye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Endonezya, yabancı yatırımcıdan 2 yıl vergi almıyor”

Endonezya’nın yabancı yatırımcıdan iki yıl vergi almadığını bu yüzden turizmci için rahatlatıcı olduğunu söyleyen Demir, “Türkiye’de özellikle pandemi sonrasında düşüş var. Her gelen yıl giden yılı aratıyor. Girdi maliyetlerimiz her gün daha da yükseliyor. Biz turizmciler genelde yabancı vatandaşlara hizmet veriyoruz. Hizmet ihraç ediyoruz. Türkiye’de örneğin pamuk üreticisi devletten prim desteği alırken, biz vergiler altında eziliyoruz. Bali’de böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Bali’nin kendi hacminde dünyanın en çok turist alan yerleri arasında olduğunu ve yılda 5 milyon turist ağırladığını belirten Demir, “Bizim hedef kitlemiz özel bir tatil yapmayı amaçlayan, uzun süreli konaklamak isteyenler. The D Hotel & Villa adını taşıyacak bir tesis kurduk. Yazları Avrupa ülkelerinde tatil yapan turistleri, kış aylarında Bali’deki villa konseptli tesisimizde 3 ay, 4 ay ağırlamak istiyoruz. 75’er metrekarelik 23 üniteden oluşan stüdyo tipi, özel havuzlu villalar yapıyoruz” dedi.