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ÇEŞTOB’un yeni başkanı Orhan Belge oldu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği’nin (ÇEŞTOB) yeni başkanı Orhan Belge oldu. 24 Ağustos’ta yapılan genel kurulda seçimi kazanan yeni yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Orhan Belge, oybirliği ile yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Haber Merkezi
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ÇEŞTOB’un yeni başkanı Orhan Belge oldu
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İZMİR / EKONOMİ

Yeni dönemde Çeşme’yi turizm alanında daha da geliştirmek için çalışacaklarını ifade eden Çeşme Turistik Otelciler Birliği’nin (ÇEŞTOB) yeni başkanı Orhan Belge, “Önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına daha güçlü bir katılım sağlayacağız. Güzel olan kıskanılır, Çeşme’de her zaman kıskanılan bir destinasyon. O sebeple pahalılık gibi olumsuz algılar yaratılmaya çalışıyor. Yeni dönemde Çeşme’yi özel kılan yanlarını öne çıkararak ilçemizi daha da parlatacağız. Fuarlar da bunun için ilk adım olacak. Bu yıl çok iyi bir sezon geçirmedik. 2023’ü yakaladık ancak hedefimiz olan 2019’u yakalamaktan uzak kaldık. Hedefimiz 2025 yılında bunu sağlamak” dedi.

ÇEŞTOB’un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Orhan Belge, Başkan Yardımcıları Ebru Tuğgan ve Ozan Atilla, Genel Sekreter Kerem Ünsal, Sayman Hamit Çalış, Üyeler Serkan Aslan, Deniz Arı, Kadir Alpat, Toker Gürer, Seda Zabıtçı, Tuncay Karaca, Tayfun Başkurt, Hakan Güvener.

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