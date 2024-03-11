Cevdet İnci Eğitim Vakfı, genç kadınları iş hayatına kazandıracak

İZMİR / EKONOMİ

"Hem İşte Hem Eğitimde” programınını hedef kitlesi; 15-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadınlar, İzmir ve Manisa bölgesindeki öğrenciler ve kuruluşlar olarak belirlendi.

Çok yönlü tasarlanan programda ana amaç; genç kadınları forklift, kaynakçılık ve motor bakım gibi teknik ve temel iş becerilerine yönelik eğitimlerle desteklemek ve özel sektör iş birlikleriyle üretimde aktif rol almalarını sağlamak. Bu ve benzeri eğitimler sonunda katılımcılar, mesleki yeterlilik belgesi alabilecek yetkinliğe ulaşacaklar ve istihdam süreçlerinde farklı seçenekleri değerlendirebilme gücü kazanacaklar. Hedefler arasında 100 genç kadınının programı başarıyla tamamlaması, sertifika ve yeterlilik belgesi alabilmeleri ve en az yüzde 40’ının istihdama katılması bulunuyor.

Kadının her alanda güçlenmesini desteklediklerini belirten İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, “Ülkemizde ekonomik kalkınmanın ve üreten toplumun en çok ihtiyacı olan şey kadınların istihdama katılması. Kadınları kendilerine iş fırsatı yaratacak eğitimlerle buluşturmayı ve bunun ötesinde bir işe yerleştirilmelerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İmzacısı olduğumuz WEPs (Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri) küresel girişimi doğrultusunda, her yıl şirketlerimizde çeşitli alanlarda kadınların üretime katılmalarına destek veriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda İnci Holding’in İnci Vakfı ile hayata geçirdiği ‘Hem İşte Hem Eğitimde’ projemizin kurumumuza ve bulunduğumuz bölgeye daha çok kadın gücü katma yönünde önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kadınların istihdama değil, istihdamın kadınlara ihtiyacı var

İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez ise, toplumsal kalkınma için sanayinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulayarak, “Ana hedefimiz toplumda üreten bireylerin sayısını artırmak. İzmir ve Manisa bölgesinde bu ihtiyacı rakamlarla da görebiliyoruz. Günümüzde hep kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanıyor. Biz bu kabullerin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Asıl desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekenin özel sektör olduğunu düşünüyoruz. Kadınların istihdama değil, istihdamın kadınlara ihtiyacı var. Toplumun kalkınması en başta kadınların istihdamda yer almasıyla mümkün olacak. Bunun uzun soluklu bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Ancak hep birlikte sahiplenirsek başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.